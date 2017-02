Velika raširenost bestidnosti, nemorala i “demokratije” dovela nas je do gubitka onog najvažnijeg – porodice

Djeca izgubljena u vremenu i beznađu života lutaju bez cilja, porodica u raspadu zbog “viših” ideala; zajednica i kompletno društvo palo je u bezdan zbog nestanka samo jedne društvene stavke – PORODICE!

Advertisements

Objašnjavajući svoj stav i način gledanja na sve ovo, pokušavam doprijeti do srca ljudi, posebno žena, majki jer sam i sama žena, majka… I kazati samo ovo: velika raširenost bestidnosti, nemorala i “demokratije” dovela nas je do gubitka onog najvažnijeg, a to je porodica. Izgubimo sebe, pa onda sve oko sebe, zbog čega? Opet zbog sebe, to jeste svog ega…

Faza egoizma koja se dešava u nama je ustvari nevidljiva. Svi je drugi vide, samo mi ne vidimo. Sebi smo najpametniji, sebi smo najvažniji i sebi smo najbolji! Ego! Ego je kriv za sve. Oholost je teška bolest koja zahtijeva gotovo psihijatrijsku pomoć. Mnogi nisu spremni na žrtvu zbog bilo koga, bilo čega. Svi idealizuju prvo sebe, pa brak, pa ljubav… Svi bi htjeli život iz bajke ,ali samo na štetu drugih. Svi bi htjeli živjeti po svom, ne snoseći posljedice svojih (ne)djela. Svi nešto hoće, žele, maštaju… Ali bez davanja sebe, a u isti mah zahtijevajući od drugih gotovo nemoguće. Nismo spremni davati sebe, nismo spremni na velike žrtve, a moramo biti.

Ljubav je uvijek bila žrtva. Ljudi se žrtvuju iz raznih razloga, neko zbog žene, neko zbog djece, neko zbog drugih interesa. Neki se žrtvuju da očuvaju porodicu, a ta žrtva je i najveća. Ta žrtva je najhrabrija. Ta žrtva je najzahtjevnija. Sve što dobijete bez žrtve, ne vrijedi! Sve što izgubite bez žrtve, toga niste ni bili dostojni.

Borba! Život je borba! Borba na dunjaluku za Ahiret. Borba između mozga i srca, borba između mašte i stvarnosti, borba između dobra i zla… Birajte da se borite i žrtvujete do kraja, do zadnje kapi krvi! Borite se najjače što možete protiv vašeg najvećeg neprijatelja – VAS SAMIH! Tako je,dobro ste pročitali! Vi ste sami sebi najveći neprijatelji, vaše duše koje ste oslobodlii okova bogobojaznosti, pa se više ne boje nikoga i rade šta hoće.

Svaki put zaprijetite sami sebi, svojoj duši riječima: Boj se Boga, Onog koji te stvorio,kako ćeš mu račun položiti?!

Svaki put kad duša dobije slobodu, vi gubite. Puno. Razmislite o ovome.

Razija Čolaković

Advertisements

loading...

Facebook komentari