“Zaljubila sam se u oženjenog muškarca: Krili smo se od njegove žene, sve do jednog trenutka!”

Pola (28) iz Filadelfije (SAD), čije je ime promijenjeno zbog zaštite identiteta, ispričala je zašto je spavala s oženjenim muškarcem i šta je naučila iz toga. Portal “Marie Claire” je prenio njenu ispovijest u kojoj piše i da druga žena nije uvijek zla rasturačica brakova:

“Radila sam kao marketing menadžer, a poslije sam se orijentisala na svoj hobi i bavim se muzikom. Upoznala sam gospodina Oženjenog prije godinu i po kada me je prijatelj pitao da li hoću da sviram klavijature u njegovom bendu. On je basista, piše “24sata“…

Privukao me jer je bio super zabavan, kul, sladak, velikodušan, brižan, ljubazan, ima stila, kreativan je i umjetnički nastrojen, da ne spominjem koliko je bio dovitljiv i avanturistički raspoložen. Hemija je bila očigledna, ali nije mi bilo prijatno što je oženjen, a taj osjećaj nije nestajao ni poslije u našoj vezi. Uvjeravao me je da je njegova žena “cool” u vezi sa tim i da oni imaju odnos “Ne pitaj, ne govori”. Predložila sam mu više puta da joj kažemo, ali on nije imao hrabrosti. Na kraju sam odustala i vjerovala mu da je ona ok s tim.

Nalazili smo se uglavnom u parkovima van grada ili u našem studiju u kojem smo svirali. Trajalo je nekoliko mjeseci. Bilo je lijepo što nema pritiska od ozbiljne i predane veze, što nam je omogućavalo da se opustimo se*sualno.

U isto vrijeme, osjećala sam se užasno zbog tog skrivanja, kao da me se stidi. Ili nas. Vjerovala sam kad je rekao da je njihova veza “monogamna”, pa se nisam nikad osjećala kao rasturačica domova, ali nosila sam sa sobom jako puno krivice zbog odluke što je sve to skrivao od svoje žene. Kada joj je na kraju rekao, ispostavilo se da ona nije bila “ok” s tim. Naša veza završila se užasno. Rekao mi je da mu se ne javljam i ne šaljem poruke i nisam ga vidjela od tada. Prošlo je skoro godinu dana.

Još uvijek osjećam krivicu iako sam trenutno u predanoj monogamnoj vezi, sa čovjekom koji nije u braku i jako sam sretna.

Što se tiče stereotipa “rasturačice brakova”, mislim da nije potpuno tačan. Situacije su slojevitije nego što se na prvi pogled čini. Da, neki ljudi na svijetu nemaju najbolje namjere, ali vjerujem da su oni češće izuzetak nego pravilo. Mislim da te žene, uključujući i mene, zaista vjeruju da sve može da funkcioniše, a da niko ne bude povrijeđen i da im je zaista stalo, ne samo do tog čovjeka, već i do njegove porodice. Vrlo je rijetko to zlonamjerno.”

