ZABOLIO JE STOMAK DOK JE POLAGALA VOZAČKI: Mislila da je od nervoze, a zapravo je imala rak!

Međutim, samo nekoliko sati kasnije Nicole Walker hitno je prebačena u bolnicu jer joj je pukao tumor, piše “Doznajemo“…

“Kada sam ušla u auto, imala sam jake bolove, ali sam mislila da je samo od nervoze. Sat vremena kasnije, kad sam završila, jedva sam mogla hodati. Odmah sam otišla doktoru, a on me poslao u bolnicu. Odvezli su me na operaciju i uklonili tumor.”

Ljekari su joj rekli da se tumor, tokom vožnje, rasprsnuo. Tri sedmice kasnije oni su joj rekli da ima rak jajnika.

“Nikada mi nije palo na pamet da ću dobiti rak, čak ni kad su doktori otkrili kvržicu. Bavila sam se školom, izlazila s prijateljima. Svijet mi je bio pod nogama.”

Tri mjeseca imala je naporne hemoterapije, a šest mjeseci izostala je iz škole. Kada je počela gubiti kosu, zamolila je roditelje i brata da joj pomognu da obrije glavu.

“Bili su slomljeni kad su čuli da imam rak. Cijela porodica bila je potresena i zato sada ja želim pomoći onima koji imaju rak”, kaže hrabra Nicole koja je ponovno polagala i položila vozački ispit.

Od 14. godine patila je od bolova u stomaku, ali su joj doktori rekli da je od stresa i stomačnog virusa.

“Ne krivim doktora što nije otkrio tumor, ali želim da drugi doktori pročitaju moju priču i pripaze na znakove upozorenja”, dodala je.

