Roditelji su me dobili u svojim četrdesetim godinama. I moje djetinjstvo izgledalo je OVAKO

Međutim, 1987. godine stigla sam ja. Roditelji su insistirali da sam “srećno iznenađenje”, a ne incident. U svakom slučaju, bili su u ranim četrdesetim kada sam se rodila. Ne sjećam se svog ranog djetinjstva, ali stariji brat i sestra govore mi da su me roditelji čuvali kao pod staklenim zvonom, toliko da su oni često bili ljubomorni. Mama se nije odvajala od mene, često je uzimala i bolovanja i odsustva sa posla kako bi što više vremena provela sa mnom. Takođe, upisala me je na balet, fudbal i plivanje. Uskoro je i tata krenuo da radi od kuće umjesto iz kancelarije kako bi i on bio što više sa mnom. Tada su to mogli da priušte sebi, a kada su moji brat i sestra bili mali, morali su da se lavovski bore za svaki dinar. Kada sam ja došla, sve je bilo na svom mjestu, a oni su svi bili uveliko uhodani. Nije bilo trzavica kroz koje prolaze mladi roditelji – moji su već znali sve i imali dovoljno sredstava.

Dok sam odrastala, bilo mi je neprijatno što imam toliko starije roditelje. Roditelji mojih vršnjaka bili su mlađi i atraktivniji. Družili su se međusobno. Moji su već počeli da dobijaju sijede i imali su sasvim drugačija interesivanja. Neki od mojih prijatelja i danas imaju babe i dede, ja svoje jedva da znam.

Danas, kao odrasla žena, cijenim sve što su mi pružili roditelji i cijenim svu tu njihovu stabilnost, ali i dalje zavidim prijateljima. Moji prijatelji ne žure da što prije završe sve bitne životne faze kako bi i njihovi roditelji mogli da uživaju u njima. Ja žurim i da se udam i da rodim djecu jer želim da moji roditelji to vide. Želim da se svađam sa mamom oko odgajanja moje djece i da imam nekoga kome mogu da ostavim klince dok muž i ja idemo na vikend putovanje.

Ipak, iako sve to želim, i ja a i moji brat i sestra umjesto porodice i dalje prvo biramo karijere. Smatramo da moramo da postavimo čvrste temelje prije nego što zasnujemo porodicu. A nema gore stvari od straha da ćete izgubiti ljude koji vas inspirišu da živite život do maksimuma. Godine mojih roditelja i danas imaju uticaj na to kako biram da živim. A ako sam jednu stvar shvatila iz svega toga, to je da nam baš ništa nije zagarantovano. Mnogi mladi roditelji mojih prijatelja poginuli su u nesrećama ili su umrli uslijed bolesti. Zato mislite na svoje roditelje makar mrvicu od onoga koliko oni misle na vas, bez obzira na njihovo godište, piše “Žena“.

