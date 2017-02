Jedemo je neograničeno i dajemo djeci: Ovo je najotrovnija namirnica na svijetu!

Ljudi danas konzumiraju otrovnu hranu, ponekad i u velikim količinama, a najčešće nemaju pojma šta zapravo jedu. Takav odnos prema hrani uzrok je velikog broja bolesti današnjice.

Jedna od tih namirnica je čips, koji je izazvao senzaciju u prehrambenom svijetu jer su ga pojedini američki mediji poput Natural newsa, Living traditionally, Healthy food house i mnogi drugi proglasili najotrovnijom namirnicom na tržištu hrane u svijetu! piše “Prirodaweb“.

Ne bi to bilo ništa da upravo tu namirnicu ne konzumiraju milijarde ljudi, i to u abnormalnim količinama. Da, svi znamo da je čips nezdrav, ali da je toliko toksičan da se apsolutno treba isključiti iz svakodnevne ishrane, to nikome nije u potpunosti jasno.

Da jeste, objašnjavaju stručnjaci, čovječanstvo bi prestalo sa konzumiranjem ove kancerogene namirnice.

Mnogi ljudi su uvjereni da se čips priprema od krompira, ali kako ovi mediji navode, to je daleko od istine.

Kako oni pišu, u prvoj fazi proizvodnje sastojci poput pirinča, pšenice, kukuruza i krompirnih pahuljica mješaju se kako bi se dobilo tijesto, koje se zatim oblikuje u kalupima, nakon čega se prži u kipućem ulju i prosušuje.

U zadnjoj fazi čipsu se dodaju pojačivači ukusa, koji su sami po sebi toksični. Iako su svi sastojci za smjesu od koje se pravi čips genetski modifikovani, jer su jeftiniji i dostupniji, jedan od najopasnijih sastojaka u čipsu nije dodat u procesu proizvodnje, već je nus-produkt prerade.

U pitanju je akrilamid.

To je opasna kancerogena supstanca, za koju je odavno poznato da uzrokuje rak kod životinja, a upravo čips ih ima u nenormalnim količinama, daleko od dopuštene mjere, navode gore pomenuti mediji.

Do stvaranja akrilamida dolazi kod pripreme hrane koja je bila izložena termičkoj obradi pečenjem i prženjem, zbog čega su posebno prisutni u čipsu jer se nakon pečenja na visokoj temperaturi i isušuju na visokoj temperaturi.

Činjenica je da sva hrana koja se obrađuje na temperaturama iznad 100 stepeni sadrži ovu kancerogenu supstancu, a nivo ove materije u popularnoj namirnici koja osvaja svijet toliko je iznad dopuštenog, da je 2005. godine Kalifornija tužila jednu fabriku zbog toga što ne upozorava svoje potrošače na opasnosti i otrove opasne po zdravlje koji se nalaze u prehrambenim proizvodima.

loading...

Facebook komentari