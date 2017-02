Saznajte kako se koji znak Zodijaka snalazi u vezama: Bikovi su vjerni kao psi, a Strijelac ima problema sa predanošću…

Ovan

Ovnovi se zaljubljuju brzo i snažno, čak prerano donose odluku o predanosti, a zatim se bore sa tim odlukama i beže od njih, što ponekad traje i mjesecima. Uglavnom zapadnu u period procjenjivanja i ponovnih sastanaka i pritom pokušavaju da ožive strast u vezi, a tokom tog perioda najčešće i odluče kako se osjećaju i hoće li da se skrase. Ako ne uspiju da ožive strast, onda najčešće traže novu ljubav, prenosi “Astro sudbina“.

Bik

Bikovi su vjerni kao psi, i to ne u lošem smislu. Kad jednom upoznaju osobu, vežu se i najčešće ostaju sa njom do kraja života, odnosno dok se*sualni život funkcioniše. Ako strast ispari ili ako jednostavno nestane interesa za se*s, potražiće uzbuđenje na drugom mjestu – najčešće iza vaših leđa. Prevaru nikad neće priznati, samo u ime veze koja traje zauvijek. Drugim riječima, i ako su nevjerni, neće vas ostaviti.

Blizanci

Blizanci su, uprkos klišeima, vjerni i nikad ne napuštaju osobu, ali vole da je testiraju da bi vidjeli koliko ljubomore mogu da izazovu. Zapravo, oni će čak mučiti osobu sa kojom su u vezi flertujući sa što je više ljudi moguće. Samo zbog toga često ostaju sami i ostavljeni kad su u pitanju ljudi koji ne mogu da podnesu lutanje pogledom muškaraca Blizanaca ili zavođenje ženskih pripadnika znaka. Blizanca ćete zauzdati i zadržati njegov interes ako vi njega napravite ljubomornim. Tako će ostati u vezi zauvijek.

Rak

Ovaj znak najviše voli da se preda jednoj osobi i završi sa njom. Ne voli buku, igrice i probleme koje donosi bilo kakva sumnja ili nesigurnost. Ipak, mogu biti jako ljubomorni, zahtjevni i nesigurni, što često odbija ljude koji ih vole. Rijetko morate da brinete o tome da li vam je ovaj znak vjeran jer, kad se jednom vjenčate, Rak je vaš zauvijek.

Lav

Lavovi su prilično oprezni prije nego što se zaljube. Mogu da prođu sedmice prije nego što ljubav procvijeta jer ovaj znak obožava igre, zavođenje. Kad im se dogodi ljubav, najčešće su vrlo strastveni i predani, ali samo godinu-dvije. Ljudi rođeni u znaku Lava imaju nemirno srce koje ih čini monogamnim, ali nemaju mnogo veza koje traju više od godinu dana.

Djevica

Ovaj tvrdoglavi, praktičan znak voli kratko udvaranje sa malo se*sa. Zapravo, radi se o znaku koji će se najprije odlučiti za suzdržavanje od se*sa prije braka. Najvjerovatnije će i nakon sklopljenog braka izbjegavati se*s. Mnoge Djevice nalaze se u braku u kojem se vrlo rijetko konzumira se*s i u kome će godinama, posebno žene, žmureti na nevjeru partnera. Dokle god su u igri materijalna dobit i sigurnost, kao i ugled u društvu, veza Djevice će dugo trajati.

Vaga

Vage su vrlo vjerne. Najčešće imaju duge veze jer su u vezi, prije svega, prijatelji. Ipak, lako se ohlade i zainteresuju za osobu, a nesigurnost i nevjera može uništiti njihovu vezu. Veza sa Vagom trajaće dokle god je držite zainteresovanom u krevetu i dokle god ste voljni da joj pružate puno pažnje.

Škorpija

Ljudi rođeni u znaku Škorpije su među najvjernijim znakovima u zodijaku. Oni su i jedan od najprivlačnijih i najharizmatičnijih, pa njihov partner mora da se bori sa svakakvim konkurentima. To stvara mnogo nesigurnosti, zbog čega se veze poslije godinu, dvije raspadnu. Osim toga, ne zamjerajte se ovom znaku, bez pardona će vas ubosti u leđa.

Strijelac

Ovo je neodlučan znak koji ima problema sa predanošću jednoj osobi. Kad su dugo na jednom mjestu ili u istoj vezi, postanu nemirni. Ako želite da vaša veza sa Strijelcem traje godinama, morate da im date dovoljno slobode. Možda ćete, čak, morati da pređete i preko povremene nevjere.

Jarac

Jarac je vrlo tradicionalan znak koji očekuje tradicionalno vjenčanje praćeno dugotrajnom fazom udvaranja i ne pretjerano puno se*sa prije braka. Ovaj znak, takođe, očekuje potpunu vjernost i, kad to jednom postigne ili dobije, ostaje sa partnerom dugo vremena. I se*s, i djeca predstavljaju način na koji ćete zadržati Jarca. Prevara za Jarce uglavnom znači prekid.

Vodolija

Ovo je vrlo nemiran znak kome je problem da ostanu sa nekim duže od dva dana. Raznolikošću žele da začine život. Takođe nisu pretjerano se*sualni. Može im se dogoditi da ih jedna osoba maksimalno fascinira i impresionira svojim svijetom, a onda odjednom izgube interes. Najbolja šansa da više godina provedete sa Vodolijom je da stimulišete njegov intelekt tako da mu nikad ne bude dosadno. Bilo bi poželjno i da volite putovanja.

Ribe

Ribe su jedan od najvjernijih i najpredanijih znakova zodijaka. One vole veze koje će trajati cijeli život. Premda se radi o vrlo moralnim znakovima, prevara im nije strana, ali to nikad neće priznati partneru. Uvijek su Ribe te koje se vjenčaju sa srednjoškolskom ljubavi i ostanu sa njom do kraja života.

