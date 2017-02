Ljubavni horoskop za veljaču 2017.

Vodenjak

Sunce se zadržava u vašem znaku do 18. veljače, a Merkur prolazi kroz Vodenjaka od 7. do 26. veljače zbog čega sada isijavate humor i dobro raspoloženje. Ne skrivajte se kod kuće bez obzira na meteorološku prognozu. Vrijeme je za izlaske, piše “Zadovoljna“.

Ako ste u potrazi za partnerom, potencijalne kandidate možete naći u vašem susjedstvu ili preko prijatelja. Ljubav će cvjetati za one koje su u vezi ako s partnerom odlučite istraživati mjesta u svojoj okolici.

“Strijelci će u veljači htjeti ekperimentirati i riskirati u ljubavi, a Škorpioni će tražiti romantičnu sreću u neobičnim situacijama. ”



Ribe

Retrogradni Jupiter (Od 6. veljače do 9. lipnja) natjerat će vas da pauzirate u svojem ljubavnom životu i preispitate se što zapravo želite od svojeg partnera, bez obzira imate li ga ili ga tek tražite. U ovom periodu posebno će vam biti privlačne osobe koje donose stabilnost i pouzdanost.

Ako ste već u vezi s osobom s kojom ste zadovoljni, vašu će povezanost pojačati aktivnosti u kojima možete uživati zajedno – sve od planinarenja do zajedničke masaže. U periodu između 11. i 21. veljače odbijte poziv za izlazak i radije se posvetite svojoj vezi.



Ovan

Ovnovi su ovaj mjesec horoskopski sretnici u ljubavi! Zavodljiva Venera ušla je 3. u vaš znak i ostat će na vašu veliku radost ovdje neko vrijeme. Privlačit ćete pažnju suprotnog spola, pa je upravo sada vrijeme za druženje i izlaske.

Imajte na umu da bi pomrčina mjeseca 10. veljače mogla rasplamsati ljubavnu vezu u povojima ili završiti onu koja traje već neko vrijeme. Snažni planeti će se sudariti 22., 26. i 27. pa je ovih dana bolje da ostanete kod kuće, jer nećete moći kontrolirati svoj jezik i reakcije.

Bik

S kozmičkim ljubavnicima – Venerom i Marsom u svojem kutu – ovoga ćete mjeseca imati potrebu izliječiti svoje ljubavne boli. Mogli biste prekinuti s osobom s kojom ste u nezdravom odnosu, prestati patiti za starom ljubavi, oprostiti nekome, ili se s partnerom “zabiti“ u četiri zida i uživati jedno u drugome.

Trenutno ste vrlo suosjećajni, pa se nalazite u poziciji kada bi vas neki mogli iskoristiti. Nemojte im to dopustiti. Razmislite o sebi i svojim potrebama, te se stavite na prvo mjesto. Potkraj mjeseca osjetit ćete zov uzbudljivog društvenog života. Ako ste u potrazi za ljubavlju, proširite svoj krug poznanika.



Blizanci

Zbog utjecaja Merkura i Jupitera na vaš znak, cijelog ćete mjeseca imati podvojene osjećaje. Dvojit ćete između potrage za srodnom dušom i površnim avanturama. Naginjat ćete neobaveznom provodu i druženju s prijateljima.

Aplikacije za pronalaženje partnera također će vam se činiti kao dobra ideja. Ako ste u ozbiljnoj vezi i želite se ponovo zbližiti s partnerom, zajedničko putovanje moglo bi ostvariti vaš cilj.

Rak

Ako ste u vezi, veljača je pravi mjesec da saznate koliko je ona ozbiljna. Pravo je vrijeme da razgovarate s partnerom i otkrijte imate li sličnu viziju budućnosti, odnosno da riješite eventualne probleme.

Utjecaj Merkura na vaš znak od 7. do 26. veljače nadahnut će vas da otvoreno porazgovarate o stvarima koje inače ne volite spominjati kao što seksualno zadovoljstvo. Ako ste sami, potencijalnog kandidata biste mogli naći na poslu.

Zbog utjecaja Venera i Marsa Djevice će osjetiti jačanje libida u ovome mjesecu, ali i potrebu da iskažu svoje „sramne“ osjećaje poput ljubomore i opsesije. Kombinacija Marsa i Urana 26. veljače nagnat će neke da se odvaže na seks za jednu noć ili eksperimentiranje s postojećim partnerom.

Nekima ćete se učiniti nametljivima, ali za to je kriva kombinacija planeta u vašem horoskopskom znaku. Ovo je odličan mjesec da odbacite sve svoje sumnje o vlastitoj atraktivnosti zbog čega vam seksualni život često puta pati.

Vaga

Ljubav nije vaš prioritet ovoga mjeseca, no to ne znači da vam nisu otvorene sve romantične mogućnosti. Od 11. do 21. veljače moguća je romantična pustolovina, a 9. , 10., 16. i 20 nevjerojatni izlazak s osobom drugo spola.

Oduprite se porivu da projicirate svoje nesigurnosti na partnera potkraj mjeseca, i razmislite prije nego što progovorite jer biste tako mogli spriječiti sukob koji bi mogao poljuljati vezu.

Škorpion

Zbog poslovnih obaveza mnogi će Škorpioni misliti da nemaju vremena za ljubav u ovom mjesecu. To nije točno! Venera u kutu rezerviranom za produktivnost omogućava samcima da ostvare uspjeh na ljubavnom polju ako spojevima pristupe kao potrazi za poslom. Budite metodični! Potkraj mjeseca mogli biste dobiti priliku za novu ljubav.

Škorpioni u vezi mogli bi zajedničko čišćenje doma, ili neku drugu svakodnevnu aktivnost pretvoriti u iskustvo koje će još više zbližiti.

Strijelac

Ne samo da ste raspoloženi za ljubav, već želite biti strastveni i riskirati u ovome mjesecu. Primjerice, ostvariti neku seksualnu fantaziju, imati vruću avanturu ili koketirati s nekim tko je za vas potpuno neprikladan.

Imajte na umu da svoju vezu možete unaprijediti i komunikacijom. Napišite partneru ljubavno pismo, ili mu ostavite “paprenu“ poruku na mobitelu. Isplatit će vam se ova odvažnost.



Jarac

Veljača je pravi mjesec da Jarci uživaju u poznatom okruženju. To znači da ćete biti najsretniji ako ćete potencijalne ljubavne partnere zvati na spoj u vlastitom domu, ili sa svojim partnerom provoditi ugodne večeri kod kuće.

Tijekom pomrčine Mjeseca 10. veljače mogli biste doživjeti emocionalnu dramu ili vrhunac u seksualnom životu.

