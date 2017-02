Iako imaju neke zajedničke karakteristike, psihopata i sociopata nisu isto! Naučite razlikovati

Kada ste ga upoznali, izgledao je i ponašao se kao Norman Bates u prvom susretu s Marion – bio je simpatičan, uglađen i drag – i ništa nije upućivalo na to da ste naletjeli na psihopata. No to ne znači da je normalan. Psihopati mogu biti izuzetno šarmantni i lako ćete nasjesti na njih ako ne svladate znakove koji upućuju da nešto nije u redu, piše “24 sata“…

Postoji barem desetak znakova koji mogu upozoriti na to da imate posla s psihopatom.

Naprimjer, ako je vaš muškarac laskavac kakvog još niste sreli i već prvi dan vam izjavi da ste prelijepa, nevjerojatno inteligentna i beskrajno duhovita, moguće je da “puca” na vašu nesigurnost.

Ako shvati da mislite da ste debeli, on će vam reći da obožava vaše tijelo, ako misli da ste sramežljivi, on će se smijati svakom loše ispričanom vicu i bombardovati će vas ljubavlju.

To je faza koja traje nekoliko mjeseci, nakon čega će isključiti pohvale.

Nakon faze “ljubavnog bombardovanja” uslijedit će vjerojatno faza šutnje, ili česti nestanci.

Zatim slijedi faza umanjivanja vaše vrijednosti.

Osim toga, pokušat će vas uvjeriti da ste srodne duše, da voli sve što vi volite i da imate iste interese, odnosno zrcalit će vaše ponašanje.

On nema pravi identitet pa guta i zrcali natrag na vas vaš. Također, često igra na sažaljenje.

Obratite pažnju i na njegove bolesti i povrede jer psihopati obožavaju sažaljenje.

Pojava je nešto češća kod muškaraca, a viša FBI-eva profilerica Mary Ellen O'Tulle procijenila je da je jedan od sto muškaraca sigurno psihopata.

Psihopata i sociopata imaju neke slične karakteristike i katkada je vrlo teško procijeniti što su. U svakom slučaju, najbolji savjet je da se maknete od njih što dalje.



Osnovne razlike između psihopata i sociopata:

