STVARI KOJE SVAKI ZNAK NIKADA NEĆE UČINITI: Rakovi okrenuti leđa voljenoj osobi, Ribe nikada ne dopuštaju da im se događaju…

Pronađite svoj znak u nastavku kako bi saznali nešto više o vrstama stvari koje vaš znak nikada neće učiniti:

Ovan

Ovan je vatreni znak koji odiše prirodnim kvalitetama vođe. Ovna nikada ne zanima tuđa dozvola; on će učiniti ono što on želi, piše “Higher perspectives”. Zbog svoje potrebe za kontrolom često želi biti glavni, jer to je onako kako treba biti.

Bik

S druge strane stvari, Bik se neće slagati s onim tipom ljudi koji prvo nešto učine, a tek onda zatraže dopuštenje. Ako niste barem upitali Bika da podijeli nešto s vama, ne računajte na to da će to učiniti, piše “Atma“…

Blizanci

Blizanci su previše fascinirani ostatkom svijeta da bi se bavili kritikama i negativnim ljudima. Oni ne žele uzimati život previše ozbiljno.

Rak

Rakovi su u potpunosti posvećeni onima koje vole. Posljednja stvar koju će ikada učiniti je okrenuti leđa voljenoj osobi u potrebi.

Lav

Lavovi nikad ne dopuštaju da nešto uspori njihov korak u životu. Ako im nedostaje djelić slagalice, oni će naći načina da ga pronađu.

Djevica

Djevica nikada ne zaboravlja svoje porijeklo. Oni su osobe koje uživaju u malim stvarima u životu. Od mirisa cvijeća do kuhanog obroka kod kuće.

Vaga

Vaga nikada neće dugo zadržavati toksične ljude u svom društvu. Ona treba uravnotežiti svoj svijet do potpunog procvata, zato sve što narušava taj sklad mora nestati.

Škorpion

Izgovori su zadnja stvar koju će Škorpion upotrijebiti. Oni mogu biti tajnoviti s vremena na vrijeme, ali oni će uvijek reći svojim prijateljima i voljenima istinu.

Strijelac

Strijelca ne zanima šutnja kad ima nešto za reći. On će govoriti ono što mu je na umu, čak i ako to znači da će prouzrokovai uznemirenje drugim ljudima.

Jarac

Jarac kroz život korača krupnim koracima. On se nikada ne zamara s nesrećama. Očekujte ih vidjeti kao oluju, na samom kraju.

Vodenjak

Vodenjak će uvijek nastojati biti najbolji. Voli biti siguran u svoje velike potencijale i ništa ga neće zaustaviti da dođe do vrhunca svog bića.

Ribe

Ribe nikada ne dopuštaju da im se događaju loše stvari. Svaku pogrešku i nesretnu okolnost Riba vidi kao novu priliku za rast.

