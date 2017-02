Vježba 4-7-8 garantuje da ćete zaspati za 60 sekundi

Ali, dok neki ljudi bez problema utonu u san čim legnu u krevet (ili pre toga)…

Drugi su u stanju satima da se prevrći po krevetu, broje ovce i čekaju da već jednom svane jutro, pa da mogu da ustanu i nastave sa svojim životom, piše Noizz.

Za sve te ljude koji ne mogu da lepo da okuse čari spavanja, spremili smo trik koji će vam pomoći da zaspite svake večeri bez problema.

Autor nekoliko bestselera, doktor Endru Wil, koji je doktorirao na Harvardu, veliki je zagovornik vežbanja holističkog disanja u borbi protiv stresa i anksioznosti.

Na svojoj internet stranici napisao je:

“Disanje uveliko utiče na proces i psihologiju misli što uključuje i raspoloženja. Ako se samo koncentrišete na disanje, a da ne radite ništa da ga promenite, možete ga usmeriti prema opuštanju.”

Vežba “4-7-8”

Reč je o neobično jednostavnoj vežbi tehnike disanja koja je zadivila i svetski poznatu TV voditeljku Opru Vinfri. Ne oduzima previše vremena, a sastoji se od samo nekoliko koraka.

1. Stavite vrh jezika na nepce tačno iznad gornjih prednjih zuba i držite ga tamo tokom cele vežbe.

2. Izdahnite skroz do kraja na usta uz lagan zvuk.

3. Zatvorite usta i lagano udahnite kroz nos i u sebi brojite do četiri.

4. Držite dah dok brojite do sedam.

5. Izdahnite do kraja na usta i pritom brojite do osam. Takođe ponovite zvuk iz drugog koraka.

6. Ponovite ovaj ciklus još tri puta.

Brojanje do četiri prilikom udisanja pomaže onima koji hronično dišu preslabo da uzmu više kiseonika. Držanje vazduha do sedam daje kiseoniku više vremena da prodre u krvotok, a izdisaj do osam usporava rad srca i ispušta veću količinu ugljen-dioksida iz pluća.

