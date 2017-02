Prekid ljubavne veze preko SMS poruke? Zabranjeno! Pogledajte koje biste još razgovore morali voditi u četiri oka

1. Prekid ljubavne veze

Bez obzira na to radi li se o dugačkoj ili kratkoj vezi, prekidanje SMS porukom jednostavno nije primjereno. Ove vrste razgovora moramo obaviti licem u lice, a ako to nije moguće onda telefonskim razgovorom. Ako ste bili dovoljno bliski da s osobom planirate zajedničku budućnost ili ležite nagi u krevetu, onda morate biti uljudni i prekid odraditi osobno ili preko telefona, kazala je za RD stručnjakinja za veze Julia Spira.

2. Svađa (o bilo čemu)

“Baš kao i izgovorena riječ, ona napisana nikada se ne zaboravlja, a kada smo nervozni u stanju smo izgovoriti ili pak napisati ono što zapravo ne mislimo. ”

Ponekad zbog umora planemo u sekundi. Čak nam i neka benigna rečenica iz SMS poruke u „krivom“ trenutku može djelovati kao povod za svađu. Međutim, nipošto se ne bismo smjeli svađati preko poruka. Baš kao i izgovorena riječ, ona napisana nikada se ne zaboravlja, a kada smo nervozni u stanju smo izgovoriti ili pak napisati ono što zapravo ne mislimo.

Recite partneru da žete raspravu nastaviti kada dođete kući ili dogovorite susret. U SMS porukama mogu se dogoditi nesporazumi, a to vas stavlja u lošu poziciju jer ne možete čitati znakove na licu i shvatiti namjeru iza napisanih riječi. Gledanje partnerovog lica i slušanje njegovog glasa potiče izlučivanje hormona koji podižu raspoloženje i pomažu vam da se opustite pa ćete se lakše pomiriti , kaže psihoterapeutkinja Sarah Mandel.

3. Prenošenje loših ili tužnih vijesti

Svi se bojimo prenošenja loših i teških vijesti poput gubitka posla ili smrti voljene osobe, ali moramo imati na umu da u tom trenutku trebamo pružiti podršku osobi kojoj ih javljamo. Tako ozbiljne stvari ne bi smjele postati samo slova u SMS porukama. Nikada ne znate što osoba radi u tom trenutku, možda nisu u stanju ili situaciji u kojoj mogu primiti takvu vijest, smatra terapeutkinja Courtney Geter.

4. Rasprava o osjetljivim i privatnim informacijama

Izbjegavajte u SMS porukama slati bilo kakve podatke vezane uz osobne dokumente, financije, zdravlje i sve druge osjetljive ili privatne informacije. Broj osobne iskaznice ili broj tekućeg računa nema što tražiti u memoriji vašeg mobitela ili SIM kartice.



5. Tračanje drugih

Iako je odavno dokazano da je sočni trač i bezazleno ogovaranje dobro za nas, ipak je bolje da to ne radite preko SMS poruke. Nikada ne znate kada vas to može dovesti u neugodnu situaciju, bez obzira na to što niste mislili ništa loše. Izgovoreni tračevi uvijek ostaju u kategoriji “rekla-kazala” dok vam oni napisani u nekom trenutku mogu stvoriti probleme jer nikada ne znate tko može vidjeti vaše poruke.

loading...

Facebook komentari