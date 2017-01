Ostavila ga je jer je “našla boljeg”. Kada su se poslije 10 godina opet sreli plašila se njegove reakcije, ali on je bez oklijevanja…

Liz Dan je imala samo 17 godina kada je upoznala Džordža Hukera. Čim ju je vidio, privukla je njegovu pažnju, ali mu je trebalo vremena da skupi hrabrosti i porazgovara sa njom. Kada je konačno uspio, to nije bio početak samo jedne lijepe veze, već jedne veze pune iznenađenja koja je kako su godine prolazile postala odiseja, piše “Fokuzz“.

Njih dvoje su se zaljubili i proveli 2 godine zajedno. Bili su jako mladi. Sa 19 godina Liz je shvatila da fakultet nije za nju i pridružila se marincima. Džordž je dobio samo nekoliko pisama, prije nego što mu je ona javila da je upoznala nekog drugog. I sa tim, čista i jednostavna ljubav se završila. Ili je barem tako djelovalo čitavu deceniju.

Osoba sa kojom je Liz ušla u vezu postao je njen suprug i otac kćerke Sare. Živjeli su blizu Hjustona u Teksasu. Sara je izrasla u preslatko 3-godišnje dijete kada je Liz zatrudnila ponovo. Međutim, brak je počeo da joj se raspada, a njen suprug ju je ostavio sa malom Sarom i nerođenim djetetom. To zvuči oštro, ali prave nedaće su se za Liz tek pripremale.

Liz nije bila trudna sa jednim djetetom, već je nosila trojke. Što znači da sama mora da odgaja četvoro djece. Njen vodenjak je pukao u 23-oj sedmici, ali su ljekari uspijeli da odlože porođaj. Porodila se carskim rezom, a na svijet su došle 3 djevojčice, Ema, Sofi i Zoi.

Sve tri su bile teške samo oko pola kilograma, jer su prerano bile rođene. Takođe je i njihov vid konstano bio ugrožen. Zapravo, sve tri djevojčice će oslijepiti. Tokom njihovog boravka u bolnici došlo je do još komplikacija što je dovelo do toga da izgube i sluh.

Kada su napunile dvije godine, trojke su bile potpuno gluhe. Lizine djevojčice su se izdvajale po tome što su jedine poznate trojke koje su bile i slijepe i gluhe. Liz je bila skrhana.

Napustila je posao jer je morala da posveti vrijeme svojoj djeci kojoj je bila potrebna. Nije bilo izgleda za ugodan i sretan život ove porodice.

A onda, niotkuda, Džordž je stupio u kontakt sa Liz. Bila je oduševljena, ali i prestrašena. Pitala se šta će on pomisliti o njenoj situaciji.

Džordž je međutim i dalje bio ista osoba i onog trenutka kada je ugledao Liz, ponovo se zaljubio. Ali on nije znao ništa o njenoj djeci, a Liz se plašila reakcije. Nije mogla znati kako će on da odreaguje. Međutim, on je bez oklijevanja stao uz Liz. Riješio je da zajedno sa njom podiže Saru i trojke.

Djevojčice sada imaju slušna pomagala i mogu da čuju neke zvukove. Primijećuje se mnogo veći napredak od kada njihova majka ima ovakvu podršku, oslonac i saputnika.

