ŠOKANTNO: Sin joj se otrovao OVOM biljkom! Provjerite, možda je i vi imate kući!

Ovo je vrlo česta biljka koju mnogi ljudi širom svijeta imaju u svojim domovima. Radi se o Dieffenbachia ili Difenbahija. Ona ima lošu reputaciju, pišu Narodnamedicina.

Esteban, 5-godišnji dječak se igrao po kući i odjednom, počeo je osjetiti jake bolove u trbuhu.Njegovi roditelji mislili su da je to samo redoviti bol u želucu, jer je Esteban pojeo previše slatkiša. No, nakon nekog vremena, on je doživio još jaču bol, pa su ga roditelji odveli u bolnicu. Liječnici su otkrili da je njihov sin pretrpio teško trovanje.

Petogodišnje dijete liječeno odmah, više od 3 sata. No, na žalost, liječnik je rekao roditeljima da je njihov sin je patio i od napada anafilaktičkog šoka.Anafilaksija je žestoko, po život opasna alergijska reakcija i zahtijeva hitno putovanje u hitnu službu. Ako anafilaksija se ne liječi odmah, to može dovesti do gubitka svijesti, pa čak i smrti.

Neki stručnjaci misle da je ova biljka toksična zbog svog sadržaja u proteolitičkih enzima koji umilostiviti proizvodnju histamina. Ako list žvačete, ti kristali mogu uzrokovati privremeno peckanje i eritem. Žvakanje i gutanje u pravilu rezultiraj samo blagim simptomima.

Uz djecu i kućne ljubimce, kontakt sa ovom biljkom (obično žvakanje) može izazvati niz neugodnih simptoma, uključujući oralnu iritaciju, prekomjerno slinjenje… U većini slučajeva, simptomi su blagi, a može se uspješno tretirati s analgeticima, medicinskim ugljenom.

