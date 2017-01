PRAVA ISTINA O MAMAMA KOJE “NE RADE” – POČAST SVIM ŽENAMA KOJE SU SVOJ ŽIVOT POSVETILE DJECI I DOMU

Objava je doslovno eksplodirala. Dobila je preko 640.000 lajkova, a tekst je podijeljen više od 300.000 puta. Možda vam se čini da je brojka velika, ali to nije dovoljno. Ovaj tekst bi trebali pročitati svi ljudi širom svijeta kako bi majke doista dobile poštivanje zbog svoje goleme žrtve, a sve za dobrobit svoje djece i porodice, prenosi “Zdrava i sretna“…

Međutim, nisu se baš svi složili s njezinom objavom. Neke majke koje rade su iskritikovale Castleberry, s dodatkom na objavu: “Ima nas koje to sve čine i rade.” Castleberry je pokušala braniti svoju objavu rekavši: “Da bi sve mame koje rade ili očevi koji rade ili bilo ko, trebali pročitati poruku teksta i zamijeniti riječi s riječima koje se uklapaju s njihovom situacijom.”

Sve je počelo sa zamišljenom situacijom u kojoj se muž žali svojem psihologu da njegova “supruga ne radi”.

Moja supruga ne radi

Razgovor između muža (M) i njegovog psihologa (P):

P: S čim se bavite gospodine Rogers?

M: Radim kao računovođa u banci.

P: A vaša supruga?

M: Ona ne radi, ona je kućanica.

P: Ko priprema doručak za vašu porodicu?

M: Moja žena, jer ona ne radi.

P: Kada se ujutro ustaje vaša supruga?

M: Rano se ustaje, jer se mora organizovati. Sprema ručak za djecu. Brine da su dobro odjeveni, da su počešljani. Nakon doručka, pranje zubića, žena pripremi pribor za školu. Ujutro se budi s našom bebom kojoj treba presvući pelenu i obući. Dok doji bebu, priprema doručak za sve.

Popis zadataka koje ona obavlja svaki dan, tu ne staje…

P: Kako vaša djeca idu u školu?

M: Moja ih žena vozi u školu, jer ona ne radi.

P: Nakon što ih ostavi u školi, što ona vaša supruga radi?

M: Najčešće, prvo smisli što bi trebala danas naraviti, pa ode do banke platiti račune, pa do prodavnice s bebom. A, ponekad i zaboravi nešto kupiti, pa se s bebom, vraća ponovno do grada. Kada se vrati kući, presvuče bebu, napravi joj jedan obrok, pa je ponovno podoji, tada ju uspava. I dok beba spava, ona odlazi u kuhinju i kreće priprema oko ručka, pranje rublja, peglanje, čišćenje kuće. A, znate, ona ne radi.

P: Nakon što dođete vi kući nakon posla, šta tada radite?

M: Odmaram se, naravno. Pa umoran sam nakon cjelodnevnog rada u banci.

Čekajte, a što se događa navečer?

P: Šta vaša supruga radi navečer?

M: Skuha večeru, servira stol, nakon svega opere suđe, sredi kuhinju, a ostatke hrane da našem psu. Nakon što je pomogla djeci oko domaće zadaće, ona im pomogne da obuku pidžame, operu zubiće, vrijeme je za spavanje. Bebu je okupala, presvukla je, dala jesti. I tada se odmara. Jer, ona se ne mora rano ustati za posao.

Ovo je dnevna rutina mnogih mama širom svijeta, počinje ujutro i nastavlja se do sitnih noćnih sati… I za to neko kaže; “ona ne radi”???

Za kućanicu ne postoji diploma, ali je ključna uloga za porodični život!

Uživajte i cijenite svoje žene, majke, bake, tete, sestre, kćeri… Jer njihova je žrtva neprocjenjiva.

Zatim je Ryshell je napisala popis svih zanimanja koje mame imaju…

Jednom ju je neko pitao: Ti radiš ili si doma i kućanica?

Ona je na odgovorila: Ja radim kao majka kod kuće 24 sata dnevno…

Ja sam majka,

Ja sam žena,

Ja sam kćerka,

Ja sam alarm,

Ja sam kuharica,

Ja sam sluškinja,

Ja sam majstorica,

Ja sam konobarica,

Ja sam dadilja,

Ja sam medicinska sestra,

Ja sam fizički radnik,

Ja sam zaštitar,

Ja sam savjetnik,

Ja sam tješitelj,

Ja nemam godišnji odmor,

Ja nemam dozvolu za bolest,

Ja nemam slobodan dan,

Ja radim i noću i dalju,

Ja sam na dužnosti cijelo vrijeme,

Ja ne primam plaću…

“Žena je poput soli”

Ali opet, često čujem frazu: “Šta ti radiš po cijeli dan?”

Žena je poput soli: njena se prisutnost ne pamti, ali njeno odsustvo, ostavlja sve bez okusa.

Pošaljite ovaj tekst svim predivnim ženama u životu!

