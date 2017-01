OBJAVILA JE FOTKU KĆERKE NA FACEBOOK I TOM POTEZOM JOJ SPASILA ŽIVOT

Tara Taylor iz Nashvillea na Facebooku je ponosito okačila fotku svoje trogodišnje kćerke Rajli. Očekivala je pozitivne komentare od strane prijatelja, a dvoje njih je primijetilo nešto čudno na fotografiji: svjetlost u djevojčičinom lijevom oku bila je jača nego u desnom, piše “Noizz“.

Većina ljudi bi pomislila da je riječ samo o jakom odsjaju blica foto-aparata, no srećom, ovi prijatelji znali su šta bi to moglo da bude.

– Hej, sigurna sam da nije ništa, vjerovatno je samo blic, ali tvojoj kćerki se jedno oko više sjaji pa bi to možda trebalo provjeriti, možda ima problem s tim okom – napisali su Tari prijatelji, ispričala je mama.

Tara je odlučila da posluša savjet i da odvede kćerku kod ljekara i zaista, on je djevojčici dijagnostikovao rijetku bolest oka koja može da uzrokuje gubitak vida pa čak i smrtni ishod, no ako se dijagnostikuje na vrijeme, to može da se spriječi.

Ljekari navode kako je glavni problem kod ove bolesti što djeca ne žele da kažu da imaju problem s jednim okom, pa se bolest otkrije tek kada imaju problem s oba.

Bolest se većinom otkrije na neobične načine, a među njima je i ovaj slučaj.

Tara je izjavila da je zahvalna prijateljima što su pomogli i time spriječili razvoj bolesti.

