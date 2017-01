Društvenim mrežama se širi trend od kojeg je već stradalo nekoliko djece

Jedna od njih je i ko će duže izdržati s ledom i solju. Izazov nije novijeg datuma, ali se popularizirala među tinejdžerima. Kao i svi ostali, potencijalno je prilično opasan. Na to je nedavno upozorilo nekoliko roditelja s ciljem da drugi roditelji svojoj djeci potanko objasne što im se s ovim izazovom može dogoditi. Jer iako na prvu ne izgleda tako strašno, ozljede mogu biti jako bolne, piše “Index“.

Izazov je da djeca na golu kožu stave so i led, ali nisu svjesna da so snižava temperaturu leda zbog čega na koži nastaju prvo crvenilo, potom oteklina, a u kratkom vremenu može prouzrokovati i opekotine drugog stepena. Dakle, ne samo da boli već može ostaviti doživotne ožiljke samo zato što su se klinci odlučili malo preseravati. Da vide tko je “jači”.

O ovom “trendu” raspravljalo se nedavno i u britanskom The National Society For the Prevention of Cruelty to Children in the United Kingdom, gdje su posebno pozvali roditelje na oprez s obzirom da su se društvenim mrežama opet počele dijeliti fotografije “hrabre” djece i njihovih odrađenih izazova.

loading...

Facebook komentari