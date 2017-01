IAKO JE 3 PUTA MAJKA, PA OTAC: LJUBAV TVOG BABE JE POSEBNA. DRUGAČIJA OD MAJČINE, NEKAKO GRUBLJA, ALI DUBOKA

Slažem se, apsolutno. I sama sam majka, i imam svoju mamu. Dakle, potpuno razumijem. Ali… Uhvatim se često u razmišljanju kako je uloga oca previše bačena po strani, nekako zanemarena i smatra se imaginarnom. Zašto radite tako? Zašto djecu tako odgajate?

Jeste majka na prvom mjestu, ali i otac zaslužuje ogromnu pažnju, ogromnu količinu ljubavi, i, naravno, veliko poštovanje. Ma kakav bio, tvoj je otac! On te je, dok si beba bio, uzeo u naručje, poljubio i gledao dok to niko ne vidi. Tako to očevi rade, oni ljubav kriju čak i prema djeci, ali vole toliko snažno da, kad bi mjerili, ne bi znali čija ljubav će da pretegne – majčina ili očeva.

Zaista je tako. Ljubav od tvog babe, tate ili kako ga već zoveš, je posebna. Drugačija od majčine, nekako grublja, ali duboka. Kad vam se desi nešto loše, majka plače s vama, tješi vas, ali otac je tu da kaže “Koga treba prebiti?” Je li tako?

On tako ljubav svoju pokazuje! Malo koji će da se raspekmezi zajedno sa vama, to je muška priroda, malo koji to može. Majka plače za svaku sitnicu, čak i kada vidi samo da si tužan/a, a otac… On će zaplakati kada vidi da vam nikako pomoći ne može, on plače samo kad se osjeti bespomoćan. Plače od tuge jer mu je dijete u belaju, a on ne može ništa uraditi. Ta suza njegova teža je od 1 000 majčinih! Zapamtite to.

Ovdje pričamo o NORMALNIM OČEVIMA, a naravno da ih ima svakakvih. O tim svakakvim drugi put. Otac je tvoj oslonac kad budeš trebao/la savjet od životne važnosti, niko bolje od oca ne zna posavjetovati dijete kad su najvažnije odluke u pitanju. Majka sve gleda emocionalno, a otac racionalno. A racio nam i najviše treba kroz život, zato je otac tu.

Volite vaše očeve, zagrlite ih svako malo jer, vjerovali ili ne, oni više vole taj zagrljaj nego majka, vole. Neće vam to reći nikad, ne mogu, ali toliko vole taj zagrljaj svoga dijeteta; ma koliko vi imali godina, zagrlite svoga babu jer vi ćete zauvijek biti njegova mala beba. I nemojte dopustiti da vaš babo bude sam, usamljen, da mu nesto fali. Nemojte dozvoliti da vam dođe tražiti nešto, vi ga pitajte treba li mu šta! Muško je to, ponos mu ne da, ali zato vi kao dijete treba da imate i nikad izgubite taj osjećaj za očevu ljubav.

