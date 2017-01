NAJBIZARNIJI POSAO NA SVIJETU: ‘Sjednem s njima, popijem piće, malo porazgovaram i u džep spremim 2000 KM!

Marcia Favre, pjevačica iz New Yorka, odlazi na spojeve s bogatim, starijim muškarcima koji joj plaćaju da popije čašu šampanjca s njima. Do sad je od toga zaradlia više od 7.000 funti (oko 16000 KM). Po izlasku zaradi od sto (oko 200KM) do 250 funti (oko 600KM) premda je jednom prilikom za piće u baru, koje je trajalo pola sata, dobila 1.200 funti (oko 2800KM).

No, Marcia nije slobodna, piše britanski The Sun. U vezi je s Josephom Kingom već deset godina. ‘Kad sam mu prvi put rekla što radim, mislio je da se šalim. Nije mogao vjerovati da mi ljudi plaćaju za piće i večeru. Onda se nasmijao’, kaže Marcia.

‘Nikad me nisu tražili seks. Nikad. Nikad ne dopustim zbližavanje. Najnemoralnija ponuda koju sam imala bila je od jednog frajera koji me pitao hoću li provesti vikend s njim u Vegasu. Naravno, nije bilo šanse’, priča.

loading...

Facebook komentari