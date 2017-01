Duet 4-ogodišnjakinje i njenog tate koji je raspametio društvene mreže

Svijet su osvojili zajedničkom izvedbom pjesme “You`ve Got a Friend In Me“ koja je na Facebooku pogledana preko 77 miliona puta te je skupila 1, 4 miliona lajkova Claire Ryann tek su četiri godine, ali svijet već osvaja svojim divnim glasom. Zajedno sa svojim tatom Daveom Crosbyjem malena Claire često rado zapjeva, a snimke svojih očaravajućih dueta objavljuju na YouTube kanalu “Claire and the Crosbys“.

Sve njihove izvedbe oduševljavaju mnoge, ali totalna senzacija postali su otkako je njihova izvedba pjesme “You’ve Got a Friend In Me“ podijeljena na Facebooku. Pjesmu započinje tata Dave koji pjeva i svira gitaru, a nakon nekoliko strofa krene pjevati mala Claire.

