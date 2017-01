10 grešaka koje polako ali sigurno guraju vašu vezu u PROPAST

Pogledajte 10 najčešćih grešaka koje pravimo i koje će sigurno uništiti vašu vezu.



1. Očekivati od svog partnera da se promijeni zbog vas

Niko nije savršen i ukoliko budete očekivali da se vaš partner promijeni u skladu sa vašim željama, to je prvi korak ka zategnutom odnosu. Čak i ako druga osoba obeća da će se promijeniti zarad ljubavi, to ne znači da će biti onako kako ste vi zamislili. Pojaviće se neki drugi problem koji će negativno uticati na vaš odnos. Prihvatite svog partnera onakvog kakav jeste, osim ako nije u pitanju neka jako loša navika, piše “Fokuzz“.

2. Uvijek morate pobijediti u svađi ili raspravi

Ljudi se često svađaju kako bi dokazali svoju poentu. To nije ništa drugo do vašeg ega koji vas tjera da dokažete da ste u pravu. Uvijek se preporučuje dogovor, predstavite svoju tačku gledišta, nađite način da riješite problem. Ukoliko jednostavno stavite tačku na problem, to će ga samo pogoršati jer je stvar ostala nerješena.

3. Dozvoljavati da se treća osoba miješa

Jedna od najvećih grešaka koje mladi parovi prave jeste dozvoljavanje trećoj osobi da se umiješa u vezu, bilo da se radi o vašim ili partnerovim roditeljima ili prijatelju. Nikada niste sigurni da li je ta osoba dovoljno zrela da riješi vaš problem, ili će ga još više pogoršati. Trebalo bi da se samo vi i vaš partner bavite rješavanjem svog problema.



4. Zanemarivanje emotivnih i fizičkih potreba svog partnera

Jedna od najvećih grešaka koje mladi parovi danas prave jeste zanemarivanje i ignorisanje potreba svog partnera, i emotivnih i fizičkih. Potrebno je da shvatite da ukoliko vi zanemarite potrebe svog partnera, on neće imati potrebu da ispunjava vaše, a onda će vjerovatno potražiti nekog drugog za to. To će uništiti vašu vezu. Nikada nije kasno da se ovo popravi.



5. Inat

Nagomilavanje manjih problema i tjeranje inata će samo pogoršati vašu vezu. Ukoliko dođe do rasprave jednostavno pustite da prođe, inat nikome dobro nije donio.

6. Nepoštovanje razlika

Ne postoje dvije potpuno iste osobe na ovom svijetu, razlike jednostavno moraju postojati. Morate da naučite da poštujete razlike između vas i vašeg parnera kako ne biste uništili svoj odnos.

7. Neprihvatanje krivice

Većina parova jednostavno dopusti da ego preovlada i suzdržavaju se od prihvatanja krivice. Neće se ništa desiti ukoliko kažete “izvini”. Prihvatite svoju krivicu i ponudite izvinjenje, ponekad čak iako niste krivi. Ne dozvolite da ego bude jači od ljubavi. Ukoliko vas parner voli, takođe će ponekad priznati svoju krivicu.



8. Manjak komunikacije

Komunikacija je ključ sretne veze. Ukoliko ne budete pričali jedno sa drugim, daćete prednost šutanji nad komunikacijom, a onda će nesumnjivo vaš odnos ispaštati.

9. Razlika u razmišljanju o stvaranju porodice

Moguće je da će jedno od vas željeti bebu što je prije moguće, dok je drugoj strani potrebno vremena da se pripremi za takvu vrstu odgovornosti. Nemojte žuriti i zajedno donosite odluke. Na kraju krajeva, to će uticati na živote vas oboje, a sigurno ni jedno ni drugo ne želite da dijete ispašta zbog prebrzog donošenja odluke.



10. Ne planirate vrijeme samo za vas dvoje

Vaša veza je vaš prioritet i ona zahtjeva da posvetite vrijeme jedno drugom. Svemu i svačemu je potrebno vrijeme kako bi napredovalo. Posvetite pažnju svojoj vezi svakog dana ukoliko želite da ona napreduje.

loading...

Facebook komentari