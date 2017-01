Horoskopski znaci koji će tokom februara uživati u strasti i ljubavi

Ovan

Februar je pun strasti i erotike. Mars i Venera su u Ovnu! Venera je planeta ljubavi a Mars je planeta strasti. Kada su u istom znaku raspoloženje je vatreno a ljubavna iskustva intenzivna. Mars je vladar Ovna, a Venera je vladar kuće parova Ovna, to znači da je uticaj pojačan. Februar je nepredvidljiv, budući da Jupiter kreće retrogradnim hodom, u kući parova Ovna i da su Venera i Mars nepredvidljivi susedi Uranu. Februar je eksplozivan mjesec, događaji mogu biti predivni i veličanstveni ili dramatični, nepredvidivi, neizbježni i van kontrole, piše “Cosmoploitan“.

Vaga

Februar je najstrastveniji mjesec za Vage. U kući parova Vage nalaze se Venera, Mars i Uran, eksplozivna kombinacija, a u kući erotike nalaze se Sunce i Merkur. Vladari tih kuća su dobro smješteni, ali iako je to tako, ova kombinacija je opasna i katkad nemoguća za kontrolisanje. Jupiter u Vagi to pojačava s obzirom na to da on ne voli ograničenja. Tokom februara u vašem ljubavnom životu sve je moguće: divlji seks, zaljubljenost do očaja, vatreno udvaranje, potraga za boljom polovinom, udruženje snaga s voljenom osobom kako bi postigli nešto posebno, turbulentne ljubavne priče s dramatičnim dešavanjima i bučnim raspravama.



Strijelac

Februar naglašava dvije strane vaše prirode. Venera, Mars i Uran, smješteni u kući ljubavi i seksa Strelca stimulišu vašu divlju, instinktivnu i strastvenu stranu. S druge strane, Sunce i vladar kuće parova, Merkur, prolaze kroz kuću uma i naglašava vašu racionalnu prirodu. Koja će strana prevagnuti? Najvjerovatnije primitivni instinkti i oslobodićete osjećanja kroz nepromišljene akcije. Tek nakon toga će vaš um početi da filtrira i procjenjuje situacije. Moguće je i da ova dva uticaja djeluju zajedno, na različitim poljima. Racionalan dio vas istaknuti će se u tradicionalnim vezama, a divlji dio vas u novoj ili slobodnoj vezi. Kako god bilo, februar ima veliki potencijal za snažna ljubavna iskustva.

