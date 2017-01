Saznajte kakva su vaša djeca i kakva će biti prema horoskopu

Vaša djeca prema horoskopskim znacima

OVAN

Mali ovan već će po rođenju otkriti neke svoje osnovne karakteristike – veliku energiju i neumoljivost kada nešto traži. Mali tvrdoglavac odmah će pokazati želju za životom, istraživanjem, želju za zabranjenim stvarima radi čega najčešće progovori i prohoda prvi među svojom generacijom. Ovnići su uglavnom vitalni i živahni, ponekad srljaju pa se i ozljeđuju, ali nemojte zato misliti da će nešto naučiti iz bolnog iskustva. Ma kakvi, njih vodi snažan natjecateljski duh bez obzira na okolnosti, piše “Index“.

Emocionalno su također snažni, vole pokazivati ljubav, ali isto tako traže da ih se često mazi, ponekad znaju biti i presentimentalni, a povrijedi li ih neko odreagirati će kao uragan – burno i kratko. Nisu zlopamtila, otvorena su i uglavnom vrlo optimistična djeca koja će jednakom mjerom izražavati divljenje, ali to isto divljenje (za sebe i svoje postupke) tražiti i od roditelja, braće, kasnije prijatelja.

Otvoreni su, ponosni, prgavi kada se bore za svoj cilj pa su stoga pravi mali lideri i u parku i u kući. U školi su pametni, ali pomalo nestašni jer im je učenje dosadno, osim ako se bore za najbolju ocjenu. Želite li odgojiti ovna punog samopouzdanja, pustite ga da otkriva svijet i s njim o svemu razgovarajte otvoreno!

BIK

Mali bikići već su od samog rođenja poprilično mazni, komotni, pomalo lijeni, vrlo tvrdoglavi i velike, velike papalice. Bikove su jedni od najodanijih i takvi će biti od ranog djetinjstva vukući se mami za nogu. No, nisu nedruželjubivi – jedino što ne vole biti u centru pažnje, praktični su, nisu zanovjetala, ali su dosta velika zlopamtila.

Ako si mali bik ili bikica nešto naume, oni će to i napraviti bez obzira na sve, a pokušate li ih radi toga kazniti, bit će još gori i uporniji u svom naumu. Njihove su emocije čvrste i stabilne pa s bikom znate na čemu ste, a s obzirom da su ujedno i razumni i praktični, ne bojte se pustiti ga da napravi sve po svom. Ako je pak previše tvrdoglavo dijete možete ga probati smekšati s puno poljubaca, ljubavi i osmjeha, a ukoliko od vas zatraži savjet razgovarajte s njim otvoreno, iskreno i s puno logičnih objašnjenja.

Oni možda imaju stav da će napraviti sve po svom, no ako im uz strpljive riječi i s mirnoćom u glasu objasnite zašto nešto nije dobro, onda će vas vjerovatno i poslušati jer su, ukoliko nešto smatraju dobrim, vrlo poslušni. Inače su poprilično kreativni, dobro im leži pjevanje, sviranje, crtanje, a i u školi, iako možda nešto sporiji, znaju biti među najboljim učenicima. Imaju dobru memoriju, ali ako ćete ga požurivati, možda time upravo napravite negativni efekt.

BLIZANAC

Vrtirepi od rođenja, to su mali komunikativni blizanci koji vole društvo, vole biti u središtu pažnje, vole istraživati sve oko sebe, a pritom su vrlo bezbrižni pa ih stalno morate imati na oku da ne odlutaju. Pokreće ih znatiželja, želja za novim, šarenim i zabavnim. Vječne su lutalice i čim stignu na jedan cilj kreću u akciju za nečim drugim. Stvari im često vrlo brzo dosade pa kako rastu najbolje ih je okupirati s nekoliko različitih aktivnosti. Tako će stalno biti zabavljenim nečim novim i nemojte se čuditi ukoliko u istom trenu požele raditi više stvari odjednom. Oni to definitivno mogu.

S obzirom na nestašluk u karakteru brzo prohodaju, brzo se skidaju i iz pelene jer im je dosadila, a kada progovore više ih niko ne može zaustaviti.

Ono što najviše mrze, i radi čega pokazuju veliku dozu frustriranosti, upravo su ograničenja koja im stariji ponekad požele nametnuti. Ukoliko se susretnu s velikim zabranama padaju u depresiju iz koje se teško izvlače. Zato im umjesto zabrana radije skrenite pozornost na neku novu aktivnost.

U školi su pametni, uglavnom nemaju problema s učenjem jer brzo shvaćaju, no ako im neki predmet postane jako dosadan tu gotovo da i nema pomoći osim da ih potaknete da nauči nešto novo s kraja knjige. Druželjubivi su, ali lako padaju pod utjecaj drugih pa bi bilo dobro upoznati sve njihove prijatelje (ako će vam dozvoliti) kako bi mogli doskočiti lošim utjecajima.

RAK

Emotivni, osjećajni i čudljivi, no ne i slabi unatoč svoj toj silnoj emocionalnosti. To su rakovi s tim da su curice karakterno čvršće od malih račića. Imate li dijete raka znajte da će ono biti dosta nježno i plašljivo, no nemojte im pojačavati taj osjećaj držeći ih pod staklenim zvonom. Rakovi vole istraživati, vole šarenilo života, jako su perceptivni i lako ih fascinira svijet oko njih, no zbog svoje plahe naravi najbolje ih je u svijet odraslih uvoditi polako.

Kod rakova se suze i smijeh redaju konstantno, zato ih i nazivaju čudljivima, no moramo znati da su rakovi prave male brižnice. Već će kao mala djeca naučiti brinuti o sebi i drugima, a najbolje se osjećaju u okruženju toplog doma. Vole se družiti, ali samo s poznatom djecom i ljudima. Ono što je nepoznato raka pomalo plaši pa ih se zato nikada ne bi smjelo gurati u njima nepoznate situacije.

Uz sve to su i prilično maštoviti pa se vole zaigrati sami, no ako povlačenje u sebe i svoj svijet postane preintenzivno trebalo bi ih se polako pogurati ka nekoj vanjskoj aktivnosti. Umjetničke su duše pa im umjesto solo pjevušenja možete predložiti bavljenje vrtlarstvom ili uživanje u prirodi.

Rakovi više nego iko drugi gaje posebnu ljubav ka uspomenama pa bi svojim račićima svakako trebali sačuvati pregršt njihovih radova, knjižica, igračaka …

LAV

Apsolutan kralj džungle je naravno – lav! Dominantan od rođenja, ugnjavit će svakoga samo da bude u centru pažnje, silno je razigran, šarmantan, vješto skriva svoje mane iza kostima glavne face, a jedini način da ga se malo spusti na zemlju jest – ignoriranje. No, pazite da ne pretjerate jer lav ne podnosi kritiku pa bi od razigranog lavića začas mogao postati ljuta zvijer koja ne poštuje autoritete.

Ono što lav najviše traži je laskanje i odobravanje, nekada s razlogom, a nekada ne pa valja posvetiti pozornost da ne pretjerate u pohvalama. Lavić će se tada previše umisliti smatrajući da je važan on i samo on pa ako mu želite usaditi osjećaj poštovanja prema drugima svakako dozirajte prevelike pohvale. Ako lavić pretjera u svojoj dominaciji pazite samo da ga ne kritizirate pred drugima jer taj će čin dovesti do velike uvrede njegove taštine.

S lavićem zato, kao i sa šefom, uvijek valja paziti da mu se podilazi, ali ne previše jer će vas time lavić podrediti pod svoje kao pravi mali razmaženi tiranin. U društvu će se tako vrlo često svojom karizmom okružiti djecom koja će ga slijepo slušati i odrađivati lavićeve obaveze. Lav jedino poštuje dominantnije od sebe pa ga je s njegovim viškom energije najbolje upisati na neki timski sport gdje će se stalno morati dokazivati pred drugima. Oni to mogu jer su obično vrlo talentirani za fizičke aktivnosti. U školi su glavni zabavljači, a u učenju će briljirati samo ako osjete da i u tom polju moraju biti najbolji!

DJEVICA

Najpedantniji horoskopski znak je djevica i ta su djeca u vanjskom svijetu jedna od najotmjenijih i najposlušnijih. Oni se jednostavno trude biti dobri jer je to karakteristika koju cijene čak i više od pedantnosti. Obično su tihi i naoko stidljivi, no to samo proizlazi iz njihove želje da budu dobri i ne suviše primijećeni. Imaju odlično oko za detalje, nisu zahtjevni i uglavnom naprave sve što ih se lijepo zamoli.

Iako se trude pokazati da su vrlo jednostavni, djevice su sve samo ne to – njihova kompleksnost leži u velikoj osjetljivosti – prilično su nesigurni i jako ih je lako povrijediti čak i s najmanjom sitnicom. Podsmjeh gledaju kao veliko ruganje, a iz svake negativne kritike može nastati vrlo složen kompleks kojeg se ne mogu samo tako riješiti. Zato s kritikama oprezno, oni će znati kada su pogriješili ako im to lijepo i uz puno ljubavi i poštovanja tako i pokažete.

Djevice su jedan od onih znakova koje traže enormno puno utjehe za sve i svašta i to im nemojte uskratiti jer puno poljubaca, maženja, zagrljaja i pohvala nikada baš nikada neće okrenuti u svoju korist. Njima je utjeha važna samo zato da podignu samopouzdanje!

U školi su pedantni, perfekcionistički nastrojeni, a najbolje im idu predmeti s puno objašnjavanja i puno priče. Vole knjige i vole učiti pa je zato najbolji poklon za malu djevicu gomila edukativnih igara s kojima će razvijati svoje vijuge.

VAGA

Najveći horoskopski šarmeri definitivno su lijepe i uglađene vage. One već od ranih nogu znaju kako žele izgledati pa će vjerojatno često rogoboriti protiv haljinice ili majice koje ste im vi izabrali. Zato ih bolje pustiti da se urede sami, a kako im je jedna od glavnih karakteristika i velika neodlučnost, pomozite im odabrati jednu od dvije tri izabrane kombinacije. Uz lijepe riječi, miran ton i bez požurivanja male će vage jednostavno uživati u vašem društvu i rijetko će kada nastati svađe. Vagice već u ranom djetinjstvu počinju težiti harmoniji, vole mirniju muziku, mirnije igre, ukoliko se nađu u blizini svađalica kulturno će otići u drugom smjeru, pronaći novo društvo jer njima komunikacija nikada nije problem.

Koliko god neodlučne bile, nikada ih nemojte požurivati, vikati na njih ili im naređivati jer ih svaki pritisak zbunjuje. Tada postaju iznimno nervozni čime se narušava njihova urođena harmonija pa počinju pokazivati probleme na gotovo svim poljima razvoja. Tako će i u školi briljirati samo ako su rasli u uravnoteženom okruženju koje im dozvoljava da svoj logičan um razvijaju bez pritiska, a ukoliko su neodlučni, što najčešće jesu, lijepim ih razgovorom odvedite na pravi put.

Vage su velike umjetničke duše – nježne, uglađene, strpljive i nadasve pravedne pa ako imaju braću ili sestre morate jako paziti da se prema svima odnosite s jednakom dozom ljubavi i poštovanja. Jer vaga neće patiti samo ako osjeti nepravdu prema sebi, već i prema drugim članovima porodice i zato su silno privržene svojim najmilijima.

ŠKORPIJA

Kao i u životinjskom svijetu škorpije najviše od svega vole – bockati! No valja znati da je njima provokacija šala s kojom žele vidjeti koliko je tko izdržljiv, koliko je ko dostojan škorpionskog društva, i nipošto ih se ne smije smatrati zločestima i nepravednima. To ne da ih ljuti, to ih doslovno izbacuje iz takta pa ako niste shvatili njegovu šalu može postati jako osvetoljubiv. Škorpione se smatra karakterno vrlo jakim i dominantnim ličnostima, što oni definitivno jesu, no iza čvrstog oklopa kojeg će skinuti samo pred onima koji to zaslužuju najčešće se krije vrlo topla, iznimno emocionalna i silno dobra duša.

“Krasi” ih znakovit prodoran pogled kojim skeniraju sve oko sebe do te mjere dok osobu doslovno ne razgolite i ne spoznaju. Bez takvog skenera škorpija ne može biti svoja jer prije nego krene u akciju mora znati na čemu je u takvom odnosu. Sve dok ne spozna može li prijatelju ili sugovorniku u potpunosti vjerovati škorpion će bockati, napadati i provocirati. Zato im ponekad roditelj mora pokazati pravu mjeru da dominacija ne preraste u zloću. Odgojne metode bi stoga trebale imati dovoljnu dozu discipline, učenje poštovanju prema drugima (slabijima i jačima) te puno ljubavi kako u starijoj dobi ne bi postali prehladni s puno strahova i fobija. S ovom djecom ćete, ukoliko ste prema njima otvoreni i iskreni, uvijek znati na čemu ste, a njihov izbor u svemu što požele najčešće će biti upravo njihov.

S obzirom na intuiciju i borben duh, ne brinite za njihove možebitne padove.



STRIJELAC

Najveći horoskopski veseljak definitivno je malo strijelac s kojim će vam dani biti ugodni i ispunjeni. S njima nema briga, oni rade sve – što požele, što im se nametne ili ih zamoli. Oni jednostavno vole probati sve, ne gunđaju i od svega uvijek izvlače samo ono najbolje i najzabavnije. Često su doduše vrlo nemirni, pokreće ih velika znatiželja i energija no znajte da su strijelci i jedni od najrazumnijih znakova zodijaka pa ćete ih lako dovesti u red kada pretjeraju u glupiranju. Oni u jednakoj mjeri razumiju i pravdu i nepravdu, logički promišljaju o svemu što vide oko sebe što ih svrstava i među najpravednije znakove. Oni jednostavno o svemu imaju i pozitivno i negativno mišljenje pa ako malo zaglibe lako ih je vratiti na pravi put. Često su povodljivi no ukažete li im na to pokušat će ispraviti stvar. To je prilično važna činjenica već u tinejdžerskoj dobi jer strijelci jednostavno vole kockati i živjeti pomalo na rubu pa im osjećajem životnih vrijednosti možete pomoći da previše ne zaglibe.

Fizički su jaki i puni energije, a najveća im je kazna ako ih zatočite u četiri zida. Oni se jednostavno moraju ispucavati kako ih ne bi sustigla depresija pa je strijelca najbolje pustiti da trči, bavi se s nekoliko sportova, a usput su i vrlo kreativni pa ih valja poticati i na bavljenje bilo kojim umjetničkim pravcem.

U školi može biti uspona i padova ukoliko u danom trenutku izgube entuzijazam za učenjem, pa ih stoga ponekad treba potaknuti da neku temu i predmet istraže s nekog širok aspekta. Njihov um je višeslojan, stalno su mu potrebni novi izazovi i otkrića pa što je nastava dinamičnija, to će strijelac biti bolji učenik. Pogotovo u predmetima koji traže puno filozofije za njihov slobodouman um.



JARAC

Jarac je jedan vrlo specifičan znak koji se najčešće rađa s vrlo ozbiljnim karakterom pa ako u parkiću snimite dijete koje se ponaša starmalo to je sigurno mali jarac! Iza te maske krije se njihova urođena ozbiljnost kao i velika ranjivost te još veća ambicioznost za koju će sustavno tražiti podršku bližnjih jer bez nje će teže stremiti svojim visoko postavljenim ciljevima. Zato jarac vrlo pomno planira, odličan je organizator pa zato najčešće kontrolira svoje osjećaje i reakcije čime pokazuju svoju “staračku” zrelost.

Srećom (ili ne) vrlo su tvrdoglavi pa svoje naume najčešće izrealiziraju bez puno buke i suza već s puno strpljenja i osjećaja za pravi trenutak. Osim organiziranosti jarci jako vole rutinu, a najugodnije se osjećaju u svom skladno sređenom domu. Nisu nekomunikativni no najčešće imaju tek nekoliko prijatelja s kojima se druže i s kojima dijele tajne.

Jarci imaju veliko i plemenito srce, osjetljivi su na tuđu nevolju, no iako ozbiljni i naoko samodostatni treba im puno ljubavi i nježnost kako ne bi postali prehladni i rezervirani. U školi pokazuju iznimnu inteligenciju, red rad i disciplina i njihov je moto, a iako ne vole istupati u javnosti, posebno s nečim u što sami ne vjeruju, dovoljno su ambiciozni za lidere. Zato se i u djetinjstvu najčešće vole igrati ozbiljnih uloga – da glume roditelje, učitelje, menadžere. A kada jednom savladaju neku dječju vještinu više nikada neće za to tražiti pomoć.

VODOLIJA

Konzervativno i dosadno najveći su problemi kojima ćete sputati vaše male vodoliju. Oni su već od rođenja posebne ličnosti s nekim specifičnim talentom kojeg će namjerno razvijati baš zato što je neobično. Vodolije najmanje vole sve što vole mladi, buntovni su i često neposlušni, ali i vrlo tolerantni, otvoreni i druželjubivi. Stoga ako zapile za nešto neobično dajte im da se ispucaju bez suviše konvencionalnih granica. No valja ipak pripaziti da ih se drži u granicama normale jer će s previše slobode već kao mali početi vrijeđati zadane društvene norme ponašanja što bi im moglo zadati velike probleme kasnije u životu.

Pustite ih neka budu svoji, originalni, samostalni, radoznali i ako primijetite da ih nešto posebno privlači radije im objasnite kako se time rukuje nego što ćete im to braniti. Male vodolije će naime najčešće biti prvi koji će gurati svoje prstiće i dodirivati stvar koje im odrasli najčešće ne bi dali, no tako ćete ih zaintrigirati da gurnu još jače. Zato ih bolje podučite kako s njima rukovati. Njihov um radi nevjerojatnom brzinom, svega su svjesni oko sebe pa im stoga mnoge stvari brzo i dosade. Za njih je najbolje poticajno okruženje ono u kojem će ih se tjerati da brzinom munje uče nove stvari, stvaraju nova iskustva. Vrlo su komunikativni pa za pomoć neće čekati mamu već će se snaći s prvom osobom koja naiđe.

Iznimno su kreativni i to ne samo na polju umjetnosti. Ako im se potaknu puni potencijali postat će veliki izumitelji i inovatori koji će sva svoja razmišljanja usmjeriti ka budućnosti, ka nečem novom, praktičnom i pragmatičnom.

RIBE

Život u mašti najčešća je odluka malih ribica pa ih se stoga od najranije mladosti treba usmjeravati na istinsku zbilju života. Oni će i u stvarnosti pronaći svoj put no koliko će u njemu patiti i uživati najčešće će ovisiti o tome koliko će dozvoliti da im mašta ne zamagljuje vid. Ribe naginju umjetnosti no nje se ipak valja čuvati kako ne bi do kraja zatvorili plašt kojeg tako često vrte oko sebe.

Ribice su silno osjetljive duše, srdačne, dobre i intuitivne, a sve u životu vole raditi po svom. Jedu samo kada su gladni, spavaju samo onda kada im se spava, igraju se onoliko dugo koliko sami žele. Dakle – rutinu ne vole jer ne vole kad im se naređuje, to ih plaši i zbunjuje, a jedino kako ćete ribicu natjerati da radi nešto protiv svoje volje jest uz puno ljubavi i strpljenja. Oni su nježne individue i zapravo ih je najbolje pustiti da rade po svom sve dok time ne štete upravo sami sebi. Vrlo su emocionalni i romantični te na tim poljima kao da nemaju neki vlastiti odbrambeni stav. Ukoliko se roditelji na njih ljute radi nečega oni to jednostavno više neće forsirati samo da povrate mamino dobro raspoloženje. U djetinjstvu će im zbog toga rijetko ko nauditi, ali kada uđu u svijet odraslih (kojeg se uzgred rečeno poprilično plaše) mogli bi se naći u situaciji da ih druga djeca i ljudi počnu iskorištavati.

Posebno će im teško padati zaljubljenost – jer će ti romantičari lako upasti u zamku slijepe ljubavi radi koje će vrlo često i vrlo intenzivno patiti povučene u sebe i svoj svijet mašte. Zato je iznimno važno iskustvo prve ljubavi koje bi moglo utjecati na sve njihove buduće veze.

Inače su vrlo intuitivne, ali često ne razumiju svijet oko sebe. Posebno ne onu grublju stranu pa bi ih se od najranijeg djetinjstva trebao pomalo gurati u brutalnosti, čisto da uvijek budu u doticaju s realnošću i nogicama bliže zemlji nego oblacima. S obzirom da su često samotnjaci valja ih voditi u šetnje, nabaviti im kućnog ljubimca, davati obaveze kojima ćete tu malo kontradiktornu dušu odvlačiti od svijeta mašte

