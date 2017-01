Korištenje aluminijske folije u kuhinji izuzetno opasno

Opasno je pripremati hranu u aluminijskoj foliji, podgrijavati i ostaviti da se na njoj hladi.

– Što je temperatura veća, više aluminija završava u hrani. Takva folija nikako nije pogodna za kuhanje ili za korištenje kod nekih namirnica, kao što su rajčica, agrumi ili začini – objašnjava dr. Zubaidy, jedan od autora studije i upozorava kako gomilanje aluminija u tijelu može dovesti do ozbiljnih bolesti kao što su, primjerice, osteoporoza i Alzheimerova bolest, piše simplecapacity.com.

Dovodi i do visokih razina kalcija u krvi, što je i najčešći pokazatelj da se u tijelu nalazi previše aluminija. To vodi do problema s taloženjem kalcija u kostima pa ga se previše nalazi u krvi. Također, u ranijim istraživanjima je pisano o tome kako je kod oboljelih od Alzheimera pronađeno aluminija nataloženog u moždanom tkivu. Utvrdili su to nakon njihove smrti kada su obdukcijom proučili mozak, piše “24sata“.

Doktor Zubaidy kaže kako aluminijska folija nije opasna za zdravlje ako se u nju stavlja hladna hrana. Napominje kako treba izbjegavati i aluminijski pribor za jelo te posuđe. Za kuhanje je bolje koristiti masni papir.

