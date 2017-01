Šta žele horoskopski znaci u ljubavi? Ovnu popuštajte, blizancu budite prijatelj a lava uvijek hvalite

OVAN – Popustite mu

Želite li sačuvati vezu s temperamentnim Ovnom, prilikom svake svađe radije odmah zakopajte “ratnu sjekiru“ i smirite usplamtjele negativne strasti. U protivnom očekuju vas svađe bez početka i kraja, koje mogu potrajati i danima. Prilagodite se njegovim nerijetko egocentričnim stavovima i zahtjevima, katkad ga pomazite komplimentima, i neukrotivog Ovna pretvorit ćete u toplog i nježnog partnera, piše “Radiosarajevo“.

Dopustite mu da osjeti kako je upravo on glava obitelji. Ne gušite ga ljubomorom jer to ne podnosi i nemojte mu braniti povremene samostalne izlaske s prijateljima. On nije pretjerano obiteljski čovjek, uvijek žudi za promjenama i događajima. Budite samostalni, dinamični i uvijek spremni na uzbuđenja.

BIK – Ne poigravajte se s osjećajima

U vezi s Bikom ćete se morati prilagoditi njegovoj tvrdoglavoj i samozatajnoj prirodi. Nikad vam neće priznati da je pogriješio i radije će problem zatomiti šutnjom, nego ga riješiti razgovorom. Kod njih ljubav ide “kroz želudac“ stoga je pametno da što prije svladate barem osnovne kulinarske vještine.

Može vas iznenaditi neprestanom potrebom za dodirima , pažnjom i vjernosti, pa se nikako ne poigravajte s njegovim osjećajima i ne pokušavajte ga namjerno činiti ljubomornim. Cijenit će osobine kao što su staloženost i smirenost. I zapamtite da su Bikovi veliki hedonisti koji ne mogu živjeti bez komfora, topline doma i prije svega materijalne sigurnosti. Stoga nemojte pretjerivati u trošenju novca.

BLIZANCI – Budite mu prijatelj

Nastojite li smiriti nemirnog Blizanca, a to vam ne uspijeva, promijenite taktiku. Pokušajte živjeti njegovim stilom i tempom. Neka vam kuća uvijek bude puna gostiju, osobito njegove rodbine i prijatelja, jer je ovo jedan od najdruštvenijih znakova. Nemojte ga pokušati skučiti u neke sužene okvire, jer neće biti sretan – uskoro će “bježati“ iz kuće.

Ne zamarajte ga ljubomornim i posesivnim ispadima i ni slučajno nemojte sputavati njegovu slobodu. Prije svega budite mu prijatelj s kojim će moći voditi intelektualne razgovore i ne servirajte mu odmah svoju ljubav na pladnju.Blizanac obožava zakulisne igrice, osvajanja i šarmiranja. Takav je i u seksu, voli raznovrsnost u spavaćoj sobi pa ga možete i odbiti ako spadate u previše staromodne tipove.

RAK – Pružite mu obiteljski mir

Za razliku od vrckavih Blizanaca, Raka je mnogo teže pridobiti u svoje ljubavno gnijezdo i tamo zadržati. U neprekidnom strahu od emotivnog gubitka, zatvaraju se u svoju intimnu školjku, ne pokazujući što misle i osjećaju. Za pripadnike ovog znaka potrebno je imati puno strpljenja, ali i živaca. Nerijetko je teško podnijeti njihove promjene raspoloženja i uvredljivost kojoj su skloni. Kada se naljute, znaju namjerno šutjeti danima.

Želite li očuvati svoju ljubavnu vezu s ovim velikim emotivcem, treba ga neprestano “hraniti“ toplinom, pažnjom, odanošću i barem jedanput dnevno izjaviti mu ljubav. Rakovi su nerijetko jako vezani uz obitelj, osobito uz majku, pa nemojte nikad njegovu obitelj ogovarati pred njime. Kao i kod Bika, i Rakovima ljubav ide kroz želudac pa će cijeniti partnericu koja je vješta u kuhanju. Ljubomoru dozirajte, ali mu je ipak pokažite – bit će to siguran znak da ga dovoljno volite.

LAV – Uvijek ga hvalite

Samodopadni Lavovi nerijetko imaju visoke kriterije u izboru partnera. Želite li zadržati njegovu ljubav, morate biti poslovno uspješni (da se može okolo hvaliti), samostalni, materijalno potkovani i samosvjesni. Dakle, njihov ljubavni izbor svodi se na osobu atraktivnog izgleda, a ako se zaljube, teško prekidaju vezu i sposobni su podnijeti veliku žrtvu u ime ljubavi. Ako vas je sudbina odvela u “lavlji zagrljaj“, poštujte njegova konzervativna načela.

Budite uvijek dotjerani, uredni, dobro odjeveni i pridobit ćete naklonost svakog Lava. Voljet će vas ako se lijepo ponašate u društvu i pritom ga javno hvalite. Ono što ne može podnijeti je da ga za sitnicu kritizirate, ili da to činite pred njemu važnim ljudima. Panično se boje biti osramoćeni u društvu, stoga za svog Lava uvijek imajte pokoju lijepu riječ ili kompliment, neće vam to zaboraviti. Koliko dajete njemu, toliko će i on uzvratiti vama. Dopustite mu da bude glava obitelji.

DJEVICA – Ne rasipajte nego štedite novac

Ako tražite formulu za uspjeh braka ili veze s Djevicom, onda se preobrazite u pedantnu, realnu, štedljivu i poslovnu osobu. Ovaj znak ne podnosi lijene i pasivne ljude jer su i sami veliki radoholičari. Ne vole ni kad njihov partner ne zna raspolagati s novcem. Pomirite se sa spoznajom da će vaša veza biti lišena romantike i slatkih uzbuđenja – Djevica za to naprosto nema vremena.

To je znak koji po cijele dane radi i stvara za obitelj. Za Djevicu je vrijeme novac, stoga veći dio svoje energije ulaže u posao, a to zahtijeva i od svoga partnera. No ako joj pružite duhovnu, intelektualnu raznovrsnost, sigurno će željeti ostati s vama jer Djevicu privlače jako pametni ljudi.

VAGA – Zaboravite na grubost i svađe

Ako neodoljivu Vagu pokušate smjestiti u okvire prosječnog života, pobjeći će kud je noge nose. Njoj su prijeko potrebni aktivni društveni život, lijepa odjeća i putovanja da bi se osjećala sretnom. Nemojte je pretvarati u tipičnog obiteljskog čovjeka jer ona to nije. Mora imati svoje društvo u koje će pobjeći nakon posla. Ne pokušavajte je izliječiti od potrošačke ovisnosti.

Ona voli lijepe stvari. Njezina ljubav bit će vječni plamen ako je budete okruživali pažnjom i često je darivali. Bit će sretna i sa sitnicom, bitno da je poklonjeno od srca. Također joj nemojte braniti njezina kretanja u gradu i druženje s prijateljima jer je njoj to jako važno. Ona će biti odlična kućanica, supruga i majka, ili ako je muško, suprug, ali ne smijete prema njoj biti grubi, netolerantni i drski.

ŠKORPION – Pokažite koliko ste strastveni

Da biste mogli podnijeti zajednički život sa Škorpionom, morate imati razumijevanje za njegovu strastvenu narav, koja neizostavno uključuje ljubomoru i posesivnost. Prilično je zahtjevan i život s njim nije lak. No kad voli, voli iskreno i duboko. Budite staloženi i smireni, što će vam pomoći da mirno podnosite njegove ironične upadice i sitne provokacije.

Škorpion ne podnosi dosadu i predvidivost, osobito ne u spavaćoj sobi, pa se potrudite da intimni život češće osvježite nečim novim i provokativnim. Probudite mu maštu, naslutite uzbuđenje, pa se namjerno povucite. Dokle god je na intimnom planu zadovoljan s vama, nikad neće baciti pogled na neku treću osobu.

STRIJELAC – Dopustite mu više slobode

Budete li bili previše ljubomorni i posesivni, to može biti dovoljan razlog da Strijelac odleprša iz vašeg života. Najveći zodijački optimisti ovog znaka zaljubljeni su u život i mrze bilo kakva ograničenja, a najviše ljubavne okove. Godi im partnerova načitanost i školovanost. Strijelci vole vesele i optimistične ljude, stoga ih možete odbiti ako često mijenjate raspoloženja ili ste previše depresivni.

Želite li uskladiti otkucaje svojega srca s njegovim, pobrinite se da svaki vaš novi ljubavni dan obiluje akcijom, uzbuđenjima i izazovima. Iznenadite ga izletom u nepoznato ili putovanjem u strane zemlje. Ne pokušavajte ga zatvoriti u četiri zida svoje ljubavi, jer će istog trena razmišljati kako da pobjegne od vas.

JARAC – Cijenite njegovu potrebu za sigurnošću

Ako ozbiljnom Jarcu predložite pustolovna putovanja, sigurno ćete biti zatečeni hladnim i nezainteresiranim izrazom njegova lica. Za njega je ljubav nešto poput poslovnog ugovora koji sadrži stavke kao što su odgovornost, štedljivost, ozbiljnost i postojanost. Ne podnosi patetične izljeve emocija i nježnosti. S njim se pomirite s rutinskim životom, lišenim prevelikih izazova.

Jarac je ozbiljan i odgovoran čovjek koji iste osobine traži i od partnera. Ako ste previše lepršavi, lijeni ili neodgovorni, vaše se šanse kod njega drastično smanjuju. Budite skromni i štedljivi. Ne strahujte da će lako otići iz vašega života. Njegova je stabilnost neumoljiva – vrlo su vjerni i ne varaju. No ako vi to njemu učinite, nikad vam neće oprostiti.

VODENJAK – Ne branite mu druženja i zabavu

Za razliku od ozbiljnih Jaraca, nepredvidivog je Vodenjaka teško smjestiti u okove obiteljskog života. Ako ste bili dovoljno uporni i uspjeli ostvariti svoj naum, onda zaboravite na posesivnost i na klasične bračne okvire. Pokušate li sputati njegovu slobodu kretanja, bit ćete ‘nagrađeni’ nesavladivim bijesom. Vodenjakovo srce bit će vam odano ako ljubavno gnijezdo ispunite smijehom, dopustite pristup njegovim prijateljima i zauvijek ostavite otvorena vrata za njegove izlete u slobodu.

Pobrinite se da vaš društveni život bude obogaćen odlascima na koncerte, u kino i na različita primanja. U spavaćoj sobi budite skloniji eksperimentima jer ovaj znak voli iznenađenja te vrste. Nemojte ga ni u čemu sputavati jer mu je osobna sloboda na prvome mjestu. Ne ogovarajte njegove prijatelje jer su mu jako bitni, a još gore ćete napraviti ako mu branite da ih često viđa.

RIBE – Zajedno potražite sigurnu ruku

Senzibilne Ribe zadovoljit će se mirnijim životom udvoje, koji neće biti opterećen izazovima i uzbuđenjima. Oni ne vole prevrtljive ljude na koje se ne mogu osloniti, Riba uvijek traži sigurnu ljubavnu luku i partnera koji će je čvrstom rukom voditi kroz život. Nikad joj život nemojte servirati u previše grubom izdanju, imajte strpljenja za nju i njezine česte promjene raspoloženja.

Ovim romantičnim dušicama potrebno je puno ljubavi i nježnosti jer će vas u protivnom iznenaditi suzama. Ne podnose grubost i prilično su zahtjevne kad su emocije posrijedi. Napunite svoje emotivne baterije te joj svaki dan pokažite svoju odanost i privrženost. Ne zaboravite joj šapnuti u uho da je volite najviše na svijetu – vašem je braku ili vezi zajamčen uspjeh.

