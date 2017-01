Proročanstvo Tarabića: Na čelo svijeta dolazi riđi čovjek i onda slijedi ovo!

“Nakon ovog rata na prijestolje svijeta doći će jedan plemenit i dobrodušan riđi čovjek. Blago onome koji to doživi, jer će taj riđokosi svim ljudima donijeti sreću. On će biti duga vijeka i vladaće sve do smrti svoje od Boga date…

Za vrijeme njegovo ni poslije njega ratova više nikad biti neće, ali će tamo u ko zna kojem vremenu i vijeku za ljude, zbog njihovih gluposti, nastupiti veliko zlo i omraza ljudska”, kaže se u ovom proročanstvu, piše srbijanski “Blic“.

Društvene mreže ponovo su prepune odlomaka ovog proročanstva i svi su ubijeđeni da se radi upravo o Donaldu Trumpu. Da li je Donald zaista plemenit i dobrodušan, ostaje da se vidi. Za sada znamo da je radoholičar, i da je u tom duhu vaspitavao i djecu, ali i da ima loše stavove o ženama i izjave koje daje o njima.

Ko su bili Tarabići?

Mitar (1829.-1899.) i Miloš Tarabić (1809- 1854.) bili su inače, priprosti i nepismeni seljaci. Rođeni su u selu Kremna pored Užica (Srbija) prema kojemu se njihova proročanstva nazivaju Kremanskim proročanstvima. Brzo nakon doseljenja okumili su se sa svećeničkom porodicom Zaharić. Kumska veza je doprinijela da svećenik Zaharija Zaharić bude svjedok proročanstava Tarabića i da ih pažljivo zapisuje za buduće naraštaje. Među njihova najvažnija proročanstva spada i ono o raspadu Jugoslavije.

Šta vi kažete, da li je taj riđi čovjek zaista Trump?

