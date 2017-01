Devet načina da pobijedite manjak samopouzdanja

Student Vilijam je nekada patio od niskog samopouzdanja i napisao je devet načina, koji će vam pomoći da izađete iz krize samopoštovanja.

1. Idite na časove improvizacije

Časovi inprovizacije su do sada najbolji način za razvijanje socijalnog samopouzdanja. Učiniće da razgovarate puni samopouzdanja, jer vas na časovima između ostalog tjeraju da radite stvari na koje nikako niste navikli, piše “Srbija danas“.



2. Shvatite da je socijalizacija samo igra

Kada pričate sa starimn prijateljem, shvatite to kao igru nostalgije. Kada pričate sa nekom djevojkom u kafiću, igrate igru flerta. Intervju, igra intervjua. Svaki tip interakcije je različiti tip igre, sa različitim pravilima. Samo savladajte pravila i strategije za socijalno okruženje u kojem ćete se naći, i na taj način ćete najviše biti svoji, bez straha od neprihvatanja.

3. Putujte sami i odsjedajte u hostelima

Kada putujete sami, prinuđeni ste da se socijalizujete sa drugim nepoznatim ljudima, a u hostelima ćete biti okruženi ljudima koji takođe putuju sami.

4. Pretpostavite da vam je svako prijatelj

Kada (Vilijam) uđe u prostoriju, ponaša se kao da su mu svi prisutni prijatelji. Pričaće sa njima o svemu o čemu bi pričao sa prijateljima, a ako se uspostavi određena doza bliskosti, on bi ih pomalo i zadirkivao. Čak i kada se oni od početka uspostave “hladan“ odnos prema njemu, on ne dozvoljava da to utiče na njegov odnos prema njima. Na kraju se i oni opuste jer je jako teško biti zao prema nekome ko se ponaša kao tvoj prijatelj.

5. Prihvatite činjenicu da vam ljudi pričaju iza leđa

Sa druge strane medalje je činjenica da će ljudi pričati loše o vama. Čak i kada to nije slučaj, Vilijam se uvek vodi tom mišlju, i tako ne brine šta mu drugi ljudi pričaju iza leđa. Samo pretpostavite da ljudi pričaju i dobre i loše stvari, i nastavite dalje.

6. Imajte prijatelja koji će vam pomoći da se smijete sebi

Imajte prijatelja koji će biti iskren sa vama i reći vam da vaši problemi zapravo nisu toliko ozbiljni kao što vama djeluju.



7. “Ja sam sebi dovoljan/dovoljna”

Samo ovo izgovorite sljedeći put kada osjetite anksioznost. I ponavljajte. Pomoći će vam da prestanete da brinete, zato što je to istina, a to je ono što nam društvo uporno nameće da nismo.

8. Vi ste produkt milijardu godina evolucije

Vaši geni su preživjeli sudare asteroida, kuge, rat, ropstvo i povrh svega… pobijedili ste u trci sa 500 miliona spermatozoida. Tako da, već ste uspijeli, tako se i ponašajte.

9. Na kraju života sve gubi važnost

Kada nas više ne bude bilo, niko neće da se sjeća tog pitanja na koje niste tačno odgovorili. Niko neće da se sjeća kako ste se sapleli ispred pune učionice. Sjetite se toga sljedeći put i ne uzimajte sitnice za ozbiljno.

