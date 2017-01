Smisao za humor, hrabrost, senzualnost – Žene Vodolije su najgenijalniji znak zodijaka

Smisao za humor

Jedinstvena sposobnost žene rođene u znaku vodolije jeste da bude duhovita bez mnogo uloženog napora. Ona je toliko zabavna i sa njom imate osećaj kao da vreme “leti”. Ovo je čini omiljenom u društvu, ali i uopšteno u svakom okruženju, piše “Minimagazin“.



Hrabrost

Žene rođene u ovom znaku vole da žive život na „ivici”. Veoma su hrabre i avanturističkog su duha. Otvorene su za sve vrste eksperimenata i ne plaše se da rizikuju. Zapravo, one vole da se izdvajaju iz mase i to ih čini jedinstvenim.

Nezavisnost

Žene rođene u znaku vodolije vole slobodu. Njihova sloboda zapravo je nešto čega se ne bi odrekle ni zbog čega na svetu. Žena rođena u ovom znaku ne poseduje samo snagu, već i hrabrost da se brine sama o sebi i to joj savršeno odgovara. Njoj nije potreban neko ko će joj stalno „čuvati leđa”. Ona veoma dobro zna kako da se sama čuva.

Praktična priroda

Ona nije neko ko se zanosi rečima i besciljnim snovima. Ona je, jednostavo, previše pametna za tako nešto. Žena rođena u ovom znaku je realista i vrlo dobro zna šta je moguće, a šta ne. Ona jednostavno ne želi da troši svoje vreme na snove za koje zna da se neće ostvariti. Umesto toga, ona svoje vreme ulaže u ostvarivanje realnih ciljeva.

Senzualnost

Žena rođena u ovom znaku po prirodi je privlačna, a za to postoji mnogo razloga. Jedan od njih je njena smirenost kojom se vodi kroz život. To dosta doprinosi njenoj privlačnosti. Drugo, ona je avanturističkog duha i voli da rizikuje. To se odnosi i na njen emotivni život.

Inteligencija

Žena rođena u ovom znaku veoma je inteligentna. Zapravo, često je uzimaju kao doslovni primer žene koja zrači prirodnom inteligencijom. Ona nije neko ko donosi nepromišljene ili ishitrene odluke. Osim što je sposobna da donese prave odluke, ona je u stanju i da savetuje druge i da ih „izvede na pravi put”. Njen smisao za rasuđivanje i realno poimanje stvari istinski je inspirativan.

Društvena priroda

Žena rođena u ovom znaku prava je društvena „kraljica”. Ona voli da upoznaje nove ljude i da ima aktivan društveni život. Čak i kada je natprosečno zauzeta, ona će se pobrinuti da nađe vremena za društvene aktivnosti.

Kreativnost

Ovo je karakteristika koju žena rođena u ovom znaku ima u izobilju. Ona ima spreman stav prema svemu u životu. Prilično veliki broj žena rođenih u ovom znaku bavi se nekom vrstom umetnosti i kreativnog rada. Nemojte da oklevate da ih pitate za ideje, jer upravo one imaju neke od najboljih.

Brižnost

Žena rođena u ovom znaku veoma je nežna i brižna. Kada primeti da neko pati ili da je u nekoj vrsti nevolje ili problema, daće sve od sebe da pomogne. Zbog toga je njeni prijatelji i poznanici vole i poštuju još više. Žena kao što je ona veoma je retka. Da svi imaju srce kao ona, ovaj svet bi bio mnogo lepše mesto.

Odanost

Ako vam žena rođena u ovom znaku nešto obeća, budite sigurni da će ona to obećanje i održati. To je zbog toga što je ona toliko verna i odana. Bez obzira šta drugi kažu, ona će uvek biti odana onima do kojih joj je stalo, bez razmišljanja o mogućim posledicama. Ovo je, između ostalog, čini veoma dobrom prijateljicom i životnom partnerkom.

