7 vještina koje su vaši baka i djed imali, a vi ih nemate

Starije generacije gledaju u čudu kada tinejdžeri preuzimaju aplikacije, instališu bežične štampače, i menjaju video zapise samo u nekoliko klikova mišem. Ali postoji i puno vještina koje su naši roditelji i bake i djedovi imali, a koje mlađe generacije nemaju. Američki portal Hafington Post pitao je svoje čitaoce preko Facebooka o ovoj temi, i stiglo je mnoštvo odgovora:

“Moja baka je bila profesionalac u tome da sjedi i ispija šoljicu kafe, tako da niko ne može da je uznemiri. To je veština koju bih zaista mogao da iskoristim”, rekao je Sharon Hodor Greenthal.

“Odlična u upravljanju novcem. Sačuvala je 3.000 dolara za učešće za dvije porodične kuće u vrijeme krize. A onda je sa mojom majkom otvorila uspješan biznis”, rekla je Sheryl De Primio.

“Baka je mogla da očisti cijelu kuću i da izgleda predivno do 9 ujutru”, rekla je Denice Loritsch, piše “Moj pedijatar“…

Kakve žene! Kakve su još vještine one imale? Evo 7 vještina koje su vaši baka i djed savladali, a vi vjerovatno niste.

Kuhanje od nule ili ni od čega

Tvoja baka je vjerovatno mogla raspaliti na vatri bilo šta bez pomoći knjiga i recepata. One su jednostavno znale kada da dodaju malo ovoga, ili onoga, da bi njihovo jelo bilo apsolutno savršeno.

“Moja baka je umjela da isprazni sve ostatke hrane iz frižidera i da napravi nevjerovatno ukusno jelo! Ne postoji ništa što ona nije mogla savršeno da skuha!”, rekla je Alicia Floyd-Grimes.

Šivenje (i heklanje i krpljenje)

Ovih dana, ako se nekome pojavi rupa na čarapama ili farmerkama, obično kupe nove. Sa druge strane, naše bake su krpile rupe na čarapama i na svemu ostalom. Naravno, i dalje postoje ljudi koji šiju. Ali zbog smanjenog budžeta i smanjene potražnje, mnogi programi za šivenje i nastava o tome su se ugasili, i samim tim mladi ljudi nemaju ni priliku da to nauče. Ipak, mnogi čitaoci su rekli da bi voljeli da ova vještina ponovo oživi.

Konzerviranje

Iako je porast cijena hrane i popularnost baštovanstva dovela do toga da mnogo ljudi odustane od konzerviranja, to nije veština koju mladi ljudi znaju, ali vaše bake i djedovi sigurno je nisu zaboravili. Za one koji su zainteresovani, postoje dvije vrste procesa konzerviranja: konzerviranje ključalom vodom i konzerviranje pritiskom.

Peglanje (zaista dobro)

Iako su naše bake peglale skoro sve, od veša i jastučnica do maramica, danas teško da ćete naći dvadeset ljudi koji to rade. U svijetu odjeće od poliestera, sušilica veša, prskalica i peglanje postali su ništa više od ispravljanja zgužvanih linija u slobodno vrijeme.

Upoznavanje ljudi bez pomoći interneta

Vaše bake i djedovi nisu mogli da pozovu nekoga da izađe putem SMS poruke ili da im pošalju poziv na zabavu preko neke društvene mreže. Oni su zaista morali da pričaju sa ljudima. Upoznavali su druge ljude preko ogradi dvorišta, u crkvi ili u nekim društvenim klubovima. U digitalnom dobu, ljudi baš ne razgovaraju jedni sa drugima. Da bi zaista govorili jedni sa drugima, mnogi psiholozi preporučuju zabranu telefona i kompjutera kada ljudi sjede za stolom.

Cjenkanje

Sigurno da se mnogi od nas dobro cjenkaju. Ali kladimo se da su vaši baka i djed bili još bolji u umjetnosti pregovaranja. Sigurno se nećete raspravljati sa menadžerom Mc Donalds-a oko cijene Happy meal-a. Ali u vrijeme zanatlija, prodavaca i pijaca, narod je oko skoro svake stvari pregovarao.

Pisanje lijepih pisama

Da, mnogi od nas i dalje pišu pisma, na papiru. Ali ih sigurno pišemo mnogo ređe nego što se to ranije radilo. Vaše bake i djedovi nisu imale tu privilegiju da pišu e-mail-ove, i bili su primorani da zaista napišu pismo i izraze svoje misli i osjećanja, možda čak i naliv perom, svaki put kada bi poželjeli da komuniciraju sa nekim ko živi daleko od njihove kuće.

Šta mislite? Koje od ovih vještina biste voljeli da naučite?

