Ovi brojevi su ukleti i treba ih izbjegavati

Broj 13 se širom svijeta smatra nesretnim, ali čini se kako je stekao nezasluženu slavu, te se brojni drugi brojevi smatraju “ukletijim” od njega. Oni se u nekim kulturama potpuno i pomalo apsurdno izbjegavaju, a sve zbog raznih legendi i priča kojima zahvaljuju pridjev “nesretnog”, piše “Express“…

Broj 191

Iako mnogi vjeruju da je svako povezivanje brojeva s nesrećom slučajno, neki slučajevi su doista sablasni. Od 1960-ih, pet je različitih aviona pod brojem 191 doživjelo katastrofalne nesreće, a najgora je bila ona American Airlinesa iz 1979. koji se srušio na O'Hare aerodrom u Chicagu sa 273 poginulih. Letovi pod tim brojem više ne voze niti za Deltu niti za American Airlines.

Broj 26

Ovaj broj se u Indiji smatra vrlo nesretnim, a to vjerovanje je dodatno učvrstio katastrofalan potres 26. januara 2001. u Gujaratu, u kome je stradalo preko 20 hiljada ljudi. Tsunami u Indijskom okeanu iz 2004. koji je u svijetu ubio preko 230 hiljada ljudi dogodio se 26. decembra, a 26. maja je eksplodiralo nekoliko bombi u gradu Guwahti, dok je 26. novembra 2008. bio je i teroristički napad u Mumbaiju.

Prema numerologiji, zbroj brojeva dva i šest dovodi do nesretnog broja osam, za kojeg se vjeruje da je broj uništenja i nesreće, pa se u Indiji ne savjetuje sklapati brak na bilo koji 8. u mjesecu.

Broj 7

Dok se u brojnim kulturama sedmica smatra sretnim brojem, to ne vrijedi i za Kinu u kojoj on ima značenje napuštanja, ljutnje i smrti. Sedmi mjesec kineskog kalendara još se naziva i “mjesec duhova”. Taj se broj povezuje i s brojnim nesrećama aviona, a 2014. počevši od 7. jula u periodu od sedam dana palo je nekoliko aviona – Let MH17 vrste Boeing 777 srušen je u tačno 17 sati i 17 minuta u istočnoj Ukrajini, pao je i indijski vojni helikopter u 17 sati pri čemu je stradalo svih sedam putnika, ista sudbina je snašla i helikopter vijetnamske vojske Mi-171 koji je pao u 7 sati i 37 minuta, a jedan od najpoznatijih slučajeva je i nestanak malezijskog aviona MH370.

Broj 250

Ovaj se broj u Kini ne smatra samo nesretnim, već i uvredom. Na mandarinskom, on se izgovora kao “er-bai-wu” što znači imbecil. Porijeklo korištenja brojeva kao uvreda potiče iz antičke Kine kad su se još koristili bakreni novčići. Standardna mjera je bila 1.000 novčića, a broj 500 ili polovica od toga odnosila se na nekoga ili nešto inferiorno, dok je 250 kompletno inferioran. U Kini se taj broj izbjegava do te mjere da je Gulfstream Aerospace poslovni avion promijenio ime u G280.

Broj 17

U Italiji se ovaj broj vidi kao nesretan i kao simbol smrti jer se rimskim brojkama piše XVII, što se može presložiti u “VIXI”, što znači “Živio sam”. Taj se natpis često može naći u rimskim grobnicama. Mitologija o nesreći broja 17 potiče još iz Biblije, gdje se kao početak velikog potopa navodi 17. februara. Neke hotelske sobe u Italiji uopšte nemaju sobu broj 17, a neki avioni tvrtke Alitalia nemaju 17. red.

Broj 0888 888 888

Bugarska mobilna kompanija Mobitel ukinula je korištenje broja nakon što je u kratkom roku troje njihovih korisnika s brojem 0888 888 888 preminulo. Jedan od njih je i bivši direktor kompanije, za koga se nagađa da ga je otrovao poslovni konkurent. Druga žrtva je bio lord Konstantin Dimitrov, koga su u Holandiji ubili članovi ruske mafije. Treći čovjek koji je koristio taj broj je bio švercer drogom i glavešina u svijetu prodaje nekretnina, a nakon što je ubijen na cesti ispred restorana, broj je službeno ukinut te se ne dodjeljuje ni na zahtjev.

Broj 39

U Afganistanu se vjeruje u prokletstvo toga broja, a najviše se izbjegava u prijestolnici Kabulu. Prema mitu, navodno je jedan svodnik imao automobil s brojem 39 na tablici te je živio na adresi s kućnim brojem 39, a on mu je donio brutalnu smrt i mučenje prije toga. Postoje nagađanja da je 39 broj mržnje prema starom načinu računanja koji se zove abjad. Afganistanci ovaj broj izbjegavaju na tablicama, u telefonskim brojevima i u adresama. To seže toliko daleko da će se automobil s tim brojem na tablici prodati za upola manju cijenu, a ljudi koji imaju 39 godina neće to reći ako ih pitaju, već “imam još godinu do 40”.

loading...

Facebook komentari