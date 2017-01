Žene u dugim vezama imaju manju želju za se*som

No, jednu grupu žena, taj problem pogađa više od ostalih, a pritom mislimo na one u dugim vezama.

Naime, jedno istraživanje, koje se bavilo istraživanjem problema u seksu i kojim su bile obuhvaćene žene u višegodišnjim vezama te one koje nemaju stalnog partnera, pokazalo je kako one u dugim vezama nemaju problem s postizanjem orgazma, ali imaju sa seksualnom željom, piše “Index“.

Također, žene u vezama iskusile su i najveći pad seksualne želje, što nije bio slučaj sa slobodnim ženama, koje su također prijavile da nemaju problem s postizanjem orgazma.

No, to nipošto ne znači da je predana i duga veza loša za seksualno zadovoljstvo, jer sve ovisi o brojnim faktorima, no morate priznati kako su rezultati zanimljivi za raspravu.

