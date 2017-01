Vlasnici ga izbacili, a on ih 4 noći na -15 ispred kuće čekao da se predomisle!

On je danima ležao na mokroj krpi, u snijegu, bez zaklona, ispred njihove kuće, nadajući se da će se oni smilovati i primiti ga nazad. Nije htio da da se skloni odatle ni po cijenu smrzavanja, a vjerujte mi malo je falilo da mu se to i desi! Kada sam ga ja preuzeo već je bio jako loše… Ja sam 10. januara otišao do mjesta gdje je ležao i jedva ga nagovorio da krene sa mnom. Pas je jedva ustao na noge jer se skroz ukočio od hladnoće. Probao sam prvo da ga nagovorim da krene sam, ali vidio sam da ne odustaje, da je riješio da čeka ispred kuće. Kada sam shvatio da se pas smrzava, na silu sam ga podigao i odvezao kući. Vlasnici se neće ljutiti, svakako su ga izbacili na ulicu, pišu “Životinje.rs“.

Željko je privremeno zbrinuo Žućka, ali kaže da pas ne može kod njega dugo da ostane:

Imam već dosta pasa i planiram da ga, kad prođe ova hladnoća, pustim na ulicu. Naravno, više bih volio da ga neko udomi, nego da ga pustim napolje, jer koliko sam do sada upoznao ovog psa, on će se vratiti tamo ispred kuće starih vlasnika da ih i dalje moli da ga prime nazad.

Željko nam priča da je psu bilo potrebno svega dva dana da se skroz oporavi. Temperatura mu se uvećala, jer je te noći kad je stigao u njegov dom pala na 36 stepeni. Ugrijao se i najeo i odmah postao “kao nov”!

Obožava da se mazi i stalno nešto brblja. Ima oko godinu dana, težak je nekih 18 kilograma i naučen je na povodnik. On je stvarno dobar pas, o čemu ne moram mnogo da pričam jer umjesto mene govore djela ovog psa. Pa, ko bi se 4 noći smrzavao na snijegu samo da dokaže vjernost onima koji su ga izbacili?

A sada pogledajte video koji je Željko snimio te noći kada je sa snijega pokupio Žućka!

