Bila sam u dugovima DO GUŠE! Uradila sam ove NELOGIČNE stvari i za dvije godine riješila sve probleme!

Simona Milasas iz Australije zna kako je to biti u dugovima do guše. Ona sama dugovala je 187.000 dolara, a da nije imala ništa opipljivo iz tog duga – za te pare nije kupila ni kuću, niti pokrenula posao. Prosto, zadužila se, taj novac je ispario na svakodnevnicu, a onda se jednog jutra probudila i shvatila da je do guše u dugovima, prenosi “Žena“.

Shvatila je da mora da nešto preduzme. Zdrav razum rekao bi joj da štedi svaku paru, da odredi sebi minimalni budžet i da ga se strogo pridržava i sve one silne savjete koje smo svi već čuli. Ali, Simona je krenula drugim, sasvim nelogičnim putem.

– Znam da bi logika nalagala da prodam sve što mogu, da štedim na svemu, da živim strogo planirano. Ja nisam želejla da tako živim. Riješila sam da zapravi živim potpuno drugačije, i nakon dvije godine takvog funkcionisanja izvukla sam se iz duga – kaže Simona koja je o svom iskustvu napisala i knjigu, a redovno drži i radionice širom svijeta. A koji su to njenu trikovi?

Kako kaže, jedan od važnijih savjeta je da uvijek nosite što više novca sa sobom kako biste se osejćali bogato.

– Zamislite koliko biste se drugačije osjećali kada biste svaki put kada otvorite novčanik u njemu zatekli gomilu novčanica umjesto računa i praznog prostora? Vježbajte da uvijek imate novac pri sebi. Uvijek nosite onoliko novca koliko mislite da pri sebi uvijek ima imućan čovek. Kada imate novac, ne osjećate potrebu da ga trošite. Znate da je tu i da uvijek možete da posegnete za novčanikom, i ne mame vas sve stvari o kojima razmišljate kada ste bez dinara – savjetuje Simona.

Još jedan njen trik je taj da je čuvala 10 centi od svakog dolara koji joj je prošao kroz ruke.

– Sačuvajte 10 posto od svakog novca koji vam prođe kroz ruke. I ne gledajte na to kao na crni fond. To je prosto novac koji imate i koji vam pričinjava zadovoljstvo svojim rastom. Čuvajte ga u slamarici, u banci, kako god vam odgovara, samo ga čuvajte – kaže Simona.

Uz to, kako kaže, ako planirate da investirate, uvijek je bolje kupovati predmete koji su sami po sebi vrijedni – predmete od dragog i poludragog kamenja ili slične stvari.

– Zaboravite na “liste želja” koje svi imamo u jednom trenutku. Samo radite ono što vam pričinjava zadovoljstvo – vama lično, a ne nekome iz vaše okoline. Ne radite i ne kupujte stvari da biste impresionirali druge. Tako čuvate novac, a niste očajni, naprotiv! – zaključuje na kraju ova žena.

