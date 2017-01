‘UDALA SAM SE ZA NEZNANCA KOJI MI JE SPASIO ŽIVOT’ Bivši dečko je izbo nožem 32 puta i ostavio da umre, a onda se iz tragedije izrodila prava ljubav

Ipak, preživjela je iako joj nisu davali velike šanse, a nakon što se oporavila bila je uvjerena da više nikad neće biti u vezi.

Njezina priča ide ovako.

Prije napada bila je studentica koja je radila puno radno vrijeme na prijemu u bolnici, a maštala je o tome da će postati medicinska sestra. Tada je bila u vezi s Robertom Burtonom kojeg je upoznala u srednjoj školi. Sve slobodno vrijeme provodili su zajedno, slali si poruke i vodili duge telefonske razgovore. Kako danas Melissa priča, Robert je ostavljao dojam vrlo šarmantnog i duhovitog nježnog diva, kako ga je zvala. No primijetila je da se njegovo ponašanje promijenilo kada je počela slati prijave na sveučilišta, piše “Jutarnji“.

Postao je vrlo ljubomoran i govorio joj da neće uspjeti. Kako bi ga se riješila, počela mu je lagati, a ako bi mu se suprotstavila, pokazao bi svoju eksplozivnu narav. Pokušala je prekinuti s njim, a on bi je tada smekšao riječima da bi mu ona kao njegova djevojka trebala pomoći, a ne ga napustiti. Prijetio joj je i da će se ubiti ako ga ostavi.

Sve je eskaliralo fizičkim zlostavljanjem. Jednog dana u listopadu 2011. vozila ih je doma jer je Robert pio. Kad su stigli, napao ju je da je zatvorila vrata prije nego što je on završio ono što je imao za reći i tada je sve počelo. Odjednom ju je udarao, no uspjela mu je pobjeći i nazvati policiju koja ga je uhitila. Bio je optužen za nasilje i osuđen na kratku zatvorsku kaznu. Melissa se prisjetila kako je tada pomislila da ga se napokon riješila. Ostavio ju je na miru sljedećih nekoliko mjeseci, a putem društvenih mreža vidjela je da ima drugu djevojku. Zbog toga je bila uvjerena da ju je potpuno prebolio i krenuo dalje.

No, 24. siječnja 2012. godine nazvao ju je u dva sata ujutro. Rekao joj je da mu je potrebno nešto čime bi zaokružili njihov turbulentan odnos te da je samo želi zagrliti. Rekao joj je i da će je ostaviti na miru ako se samo još jednom vide. Melissa nije poslušala svoju intuiciju koja joj je govorila da tu nešto ne štima i to joj je, kako kaže, najveća pogreška koju je napravila. No, s bivšim koji ju je zlostavljao ipak se otišla naći, a sa sobom je uzela suzavac za svaki slučaj.

Čim ju je ugledao raširio je ruke kako bi je zagrlio, ali sa sobom je imao nož koji je ubrzo izvukao i počeo je ubadati. Prvih nekoliko uboda se sjeća, ostalo joj je u magli. Pokušala se boriti i zagristi mu ruku, vrištala je i radila je sve što je mogla, no ubrzo je pala na pod. Dječak i djevojčica koji su bili u blizini čuli su njezinu vrisku i pozvali pomoć. Nakon što ih je ugledao, Robert je otišao po veći nož u svoj kamion i napao je s time. Imao ju je namjeru ubiti. Znao je da policija stiže pa je želio dovršiti ‘posao’. Ostavio ju je da leži na cesti, a ona je bila uvjerena da će umrijeti. Molila je boga da je spasi i da joj priliku. U jednom trenutku je primijetila policijske službenike kako joj se približavaju te je osjetila kako se u nju vraća dašak života. Uspjela im je reći svoje i Robertovo ime.

Njezin govor bio je nejasan jer je zbog gubitka krvi imala moždani udar. Zadnje čega se sjeća je vožnja u kolima Hitne pomoći. Djelatnici su vikali i pokušavali stabilizirati njezino stanje. Ponašali su se kao da je na samrti. Tada su pozvali helikopter kako bi im pomogao prevesti je do bolnice. Kasnije je saznala da je na operacijskom stolu nekoliko puta bila na rubu smrti te da su je oživljavali iznova i iznova.

Njezine ozljede bile su teške. Imala je slomljenu lubanju, čeljust i nos. Prerezao joj je živac na licu, pa joj je desna strana bila paralizirana. Pravo je čudo da je preživjela. Kada je došla k sebi poželjela je komunicirati s obitelji. Govoriti nije mogla, desnu ruku nije mogla koristiti jer je bila izbodena puno puta, pa je lijevom rukom na papiru napisala ono što ju je najviše zanimalo.



Što se dogodilo s njezinim napadačem?

Rekli su joj da je Robert uhvaćen te da joj više ne može nauditi nakon čega je osjetila olakšanje. Pokušao se ubiti tako što se predozirao pilulama za spavanje i zabio automobilom u zid, ali u toj namjeri nije uspio. Probudio se u bolnici s policijskim službenicima pored svog kreveta. Melissi je trebalo dugo da se oporavi. Od 32 uboda njih 19 bilo je u glavu, vrat i lice pa se nije željela ni pogledati u zrcalo. Izbio joj je i zube, a kosa joj je bila potpuno ošišana. Kada se napokon odvažila pogledati u ogledalo, nije mogla prestati plakati. Jecala je i jecala. Imala je samo 20 godina i bila očajna.

No, kako je rekla, njezina vjera je bila jaka i znala je da njezina svrha postojanja nije ta da bude ljutita zbog toga kako izgleda. Osjećala se blagoslovljeno jer je živa. Ubrzo je dobila zubne implantate i ožiljci su počeli polako blijediti. Operacije živaca i mišića vratile su joj osmijeh na lice. Već je jedva čekala da se vrati na posao. Pretpostavljala je da će ostatak života biti sama jer nije mogla ni pomisliti da bi je netko želio s obzirom na sve što je proživjela. No, prisjetila se kako bi svoje iskustvo mogla iskoristiti tako što će pomoći drugima. Želja joj je bila govoriti o nasilnim vezama te ženama koje su u njezinoj situaciji dati do znanja da zaslužuju biti voljene i poštovane.

Tijekom jednog od svojih govora 2012. godine bila je oduševljena kada je upoznala tim ljudi koji joj je spasio život. Jedan od vatrogasaca koji je također bio na intervenciji, Cameron, pozvao je nju i njezinu majku na ručak što ju je jako veselilo.

Nakon toga nije mogla prestati razmišljati o Cameronu. Razmijenili su brojeve i počeli se viđati. Iako je znala da ima osjećaje prema njemu, pokušala ih je ignorirati. Pitala se osjeća li se tako samo zato jer je on bio jedan od onih koji joj je spasio život. No, što su više komunicirali sve je više shvaćala da imaju puno toga zajedničkog.

Tijekom jednog susreta razgovarali su čak šest sati, a njoj se činilo kao da bi tako mogli zauvijek. Tada je znala da je riječ o nečem posebnom. Uslijedilo je još nekoliko spojeva, roštilj. Cameron je bio uz nju i u kolovozu 2013. godine kada se na sudu suočila s čovjekom koji ju je pokušao ubiti.

Prisjetila se trenutka kada je Robert ušao u sudnicu i pokušao je zastrašiti pogledom. Robert je osuđen na doživotnu kaznu bez mogućnosti pomilovanja, a Melissa nije mogla biti više zahvalna.

Poslije suđenja nastavila je izlaziti s Cameronom, a život je odlučila posvetiti borbi protiv nasilja u obitelji. Nekoliko godina kasnije pozvana je da održi govor uoči jedne utakmice bejzbola kao priznanje za njezin rad.

Kada je došla tamo, shvatila je da utakmice uopće nema, no prisutan je bio Cameron koji ju je tada zaprosio. Bilo joj je to najveće iznenađenje u životu, toliko da nekoliko trenutaka nije mogla ni govoriti.

Nevjerojatna joj je bila spoznaja da je netko učinio takvo nešto za nju. Melissa je dobila predivan dijamantni prsten, a vjenčali su se za nekoliko tjedana. Na svadbi je bio cijeli tim koji je spasio njezin život. Danas na napad koji je preživjela gleda samo kao na još jedan dan u svom životu…

