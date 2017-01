MISLILA JE DA JE TRUDNA, NO U NJOJ JE UMJESTO BEBE, RASTAO TUMOR

Ruby McKinnon imala je samo 17 godina kada se jedno jutro u kolovozu 2015. probudila s ogromnim, nateknutim i bolnim trbuhom. Isprva je mislila da je trudna, piše Daily Telegraph.

– Od potpuno ravnog trbuha noć prije, moj je trbuh izgledao poprilično velik samo nekoliko sati poslije. Bio je velik kao da sam trudna pet mjeseci. Počela sam paničariti i zvati mamu, koja je također pomislila da sam trudna – ispričala je Ruby, koja živi u Windsoru u Kanadi, piše “24sata“.

– Odjurile smo u kliniku, ali test na trudnoću bio je negativan. Sestra nam je rekla da test zna biti negativan iako je trudnoća prisutna – dodala je.

Naručili su je za ultrazvuk sljedeći tjedan.

No nekoliko dana poslije trbuh joj je i dalje rastao. Ruby i njena majka ozbiljno su se zabrinule. Odjurile su na hitnu pomoć.

Nakon niza testova ustanovili su da Ruby ima rak jajnika trećeg stupnja.

– Izjurila sam iz bolnice i sjela na travu ispred nečije kuće i počela plakati – otvorila se Ruby.

Tumor od 17 centimetara nataložio se na njenim jajnicima.

– Svaki odlazak liječniku donosio je sve lošije vijesti. Bilo je to stvarno teško vrijeme za moju obitelj. Sve je bilo nadrealno. Čuti da je tako nešto veliko naraslo u mom tijelu je vrlo čudno – ispričala je.

Na operaciji koja je trajala tri sata izvadili su joj cijeli tumor kao i limfne žlijezde. Ruby je odlučila svoju priču ispričati na Redditu jer puno ljudi prolazi kroz liječenje, a nemaju nikoga kraj sebe.

– Moja obitelj i prijatelji bili su sjajni. Ali nisu znali što reći i kako reagirati, što je bilo ok, jer ni ja tada nisam znala što reći i kako reagirati. No željela sam to ponuditi drugima – dodala je Ruby.

Iako je većina ljudi pozitivno reagirala na njen slučaj, bilo je i onih koji su je povrijedili neugodnim i neumjesnim komentarima.

Ruby McKinnon danas je u remisiji nešto više od godinu dana i radi na prikupljanju novca za djecu koja se bore protiv raka.

