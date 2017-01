KAKO JE POSTALO POŽELJNO BITI SINGLE?

Generacija millennialsa je već odrasla i ustaljena u svojim životnim navikama, koje sada možemo promatrati sa sociološke perspektive. Generalni zaključak bi mogao biti da se radi o ljudima koji su, više no itko prije njih, koncentrirani na sebe i individualne načine pronalaska sreće s kojima se društvo može ili ne mora slagati. Millennialsima to nije bitno. Sami za sebe su odlučili da će kasnije ulaziti u brak ili neće uopće ulaziti, djecu ne planiraju prije tridesete godine, prijatelje izrazito cijene, ali će im bez problema otkazati dogovor ako vide da je upravo izašla nova sezona njihove omiljene serije i ne planiraju se nikome za to ispričavati. Između ostalih brojnih promjena trendova kojima smo svjedočili i još uvijek svjedočimo, može se primijetiti i jedan posebno zanimljiv. Svim društvenim normama, tradicijama, romantičnim knjigama i filmovima unatoč, čini se kako je odjednom postalo gotovo poželjno biti single, piše “Buro“.

Pogledate li društvene mreže i objave korisnika, vidjet ćete da se sve više forsira životna filozofija samodostatnosti. Ako smo nekada i skrivali činjenicu da subotu navečer provodimo u krevetu uz čaj, danas se time sve više počinjemo hvaliti. Sjetite se samo količine humorističnih objava koje koriste #foreveralone ili #ThisCouldBeUsButI'mSingle i druge varijacije. Ljudi su odjednom prihvatili da nemaju partnera i odlučili prestati patiti zbog toga.

I dok je naša generacija odrasla na filmovima koji veličaju fatalni ljubavni susret i magične privlačnosti, danas se u kinima prikazuju filmovi poput ”How to Be Single” koji tematiziraju mlade žene koje nisu u vezama i život žive punim plućima, neovisno o tome što u njihovom životu ne postoji neki poseban muškarac. Slična je situacija i u serijama, gdje glavne junakinje postaju sve humorističnije, zabavnije i izgrađene kao osobe, često namjerno ne želeći ulaziti u vezu, poput Illane iz serije ”Broad City” ili Alicie Florrick iz serije ”The Good Wife”.

Kad Hollywood počne kontinuirano plasirati filmove određene tematike, možete biti sigurni da vrlo dobro znaju da je upravo to ono što publika traži. Cijela priča je vjerojatno počela s popularizacijom serije ”Seks i grad”, gdje smo kroz Samanthu Jones i ostale likove po prvi puta mogli vidjeti kako osobe bez partnera mogu biti izrazito uspješne i sretne.

Sarah Jessica Parker je u jednom intervju na tu temu izjavila: ”Biti single je nekad značilo da vas nitko ne želi. Danas to može značiti da ste seksi i da ste si uzeli vremena odlučiti kako ćete živjeti svoj život i s kime ćete ga provesti.”

Upravo se o tome i radi; biti single je nekad značilo biti stigmatiziran od strane društva, pogotovo ako ste zakoračili u dvadesete U današnje vrijeme, s druge strane, postaje sve prihvatljivije biti single u bilo kojoj životnoj dobi i iz bilo kojeg razloga. Dapače, jedno istraživanje u SAD-u je pokazalo kako se prvi put u povijesti praćenja statističkih podataka stanovništva, dogodilo da je broj ljudi bez partnera premašio one koji su u braku.

Već smo pisali i o slučaju mladih Japanaca, gdje je život bez partnera i bilo kakvih seksualnih afiniteta gotovo poprimio razmjere epidemije; vlasti upozoravaju na rekordni pad nataliteta i otvaraju se klinike za pomoć svima koji ipak žele dati priliku romantičnim odnosima, a više ne znaju kako.

Ipak, kako to često bude s trendovima, i u ovom se često prelazi nužna granica i odlazi u drugu krajnost. Kako su se prije stigmatizirali ljudi bez partnera, tako se sada gotovo stigmatiziraju oni koji su u dugim vezama. Za njih ćete često čuti da su dosadni, predvidljivi i vode monotone živote o kojima nitko ne želi slušati. Odjednom je službeno postalo cool biti single, budući da to nužno znači da vodite ispunjen život pun nepredvidljivih avantura i zanimljivih poznanstva o kojima se danima može diskutirati. Portali poput Buzzfeeda, Cosmopolitana i mnogih drugih, ne prestaju objavljivati članke o tome zašto je odlično biti bez partnera.

Vidjet ćete naslove poput ”Kako sam našao/la sreću tek nakon izlaska iz veze” ili 50 (?!) razloga zašto je biti single najbolja situacija u kojoj ste se mogli naći. Nitko ne spori da je ponekad doista najbolja stvar koju možete napraviti za sebe jest ta izađete iz loše veze, ali to je potpuno druga tema. S druge strane, toliko se agresivno plasiraju svi ti ”fenomenalni” razlozi za biti single, da im postaje sve teže povjerovati. Naravno, treba napomenuti da takvi članci niti ne ciljaju ulazak u meritum stvari, već serviraju plošne teze poput toga da je odlično biti single jer se više nećete morati družiti s njegovim prijateljima koje ne volite, nećete morati na depilaciju, nitko vam neće zauzeti kauč i moći ćete gledati romantične komedije bez da vas itko osuđuje. Jer, jasno, svi smo baš ti stereotipni ljudi.

Drugi set najčešće spominjanih razloga uključuje one koji govore o otkrivanju svoje biti i životnog smjera u kojem želimo ići, a čini se kao da ćemo to magično otkriti tek kad izađemo iz veze. Ako ste u kvalitetnoj vezi, zašto bi vam partner smetao u pronalasku odgovora na pitanja koja su vam bitna? Ovdje treba naglasiti da zaista postoje ljudi koji su odabrali biti bez partnera u nekoj fazi života ili kroz cijeli život, i to je odluka s kojom su sretni.

Ovaj članak ne govori o njima, već o situaciji u kojoj se ponovno kao društvo odlučujemo na stigmatizaciju i natjecanje u životnim stilovima. Romantični odnosi ili izostanak istih ne bi trebali nikoga definirati, niti bi ih njihov status veze trebao stavljati na dispoziciju kritičarima. Netko će najveću sreću naći u romantičnoj vezi, netko u odnosu s prijateljima, netko sam sa sobom, a stvar je u tome da su sve opcije jednako legitimne. Kao društvu bi nam bilo jednostavnije da se složimo barem oko toliko bazičnih stvari.

