SAZNAJTE DA LI VAM LJUDI U OKRUŽENJU KRADU ENERGIJU i ako da, kako se zaštititi!

Vjerovatno se pitate zašto to čine? Jer su prazni iznutra. Nemaju hrabrosti suočiti se samim sobom i riješiti svoje probleme, uhvatiti se u koštac sa svojim životom pa se hrane drugim ljudima, piše “Izobilje“…

Svoju prazninu pokušavaju popuniti izvana i zbog toga im nikada ne možete dokazati i objasniti što čine – oni su kao rupa bez dna. Ti su ljudi duboko u sebi nesretni i uplašeni. Velika većina njih energiju krade nesvjesno.

Bez obzira rade li oni to svjesno ili ne, rezultat je isti – iscrpljuju vas i to rade stalno. Taman kada mislite da su se promijenili, oni krenu ispočetka.

Stvar je u tome da dok sami ne shvate što moraju promijeniti u sebi samima, neće promijeniti svoj obrazac ponašanja. Sami! Dakle, ne možete im vi pomoći. Odustanite od tog nauma, jer ćete se opet dovesti u istu situaciju.

Kako se obraniti od energetske krađe

Na koji način možete spriječiti takvu situaciju? Za početak, morate shvatiti da niste nikome ništa dužni. A najmanje energiju, pa čak i ako se radi o članovima porodice ili prijateljima.

Zamislite da vam neko pije krv na slamku. Biste li ju dali, a znate da ta osoba ima dovoljno svoje krvi i radi to samo zato jer ste im to dopustili? Vjerujte mi, ako toj osobi ne dopustite da vam krade energiju, ništa se neće dogoditi.

Neće umrijeti. Samo će ići tražiti slijedeću žrtvu. Na kraju krajeva, dopuštanjem takvog odnosa vi onemogućavate toj osobi da se razvije i potraži uzroke svog ponašanja u sebi. Održavate status quo koji je loš i po vas i po nju.

Dakle, na prvom je mjestu namjera. Namjera se itekako osjeća među ljudima, čak i kada ne rabe riječi da bi ju saopštili. Da biste spriječili energetsku krađu, morate biti odlučni u namjeri da to i napravite. Neka vam ne bude neugodno jer vam nema biti zašto. Ponavljam, niste nikome ništa dužni.

Nakon što se odlučili stati na kraj iscrpljivanju i napornoj osobi koja vas umara, napravite neku od slijedećih stvari (sve su efikasne, vidjet ćete koja vama više odgovara):

Prekrižite ruke i noge (ako sjedite, naravno). Ljudi koji se bave govorom tijela takav položaj tijela nazivaju odbrambenim stavom. S razlogom: time se ograđujete od vašeg sagovornika, ne samo naoko, već i na energetskom nivou.

Stavite desni dlan preko vašeg pupka, a preko njega lijevi. Time isto blokirate krađu energije.

Vizualizujte stakleno zvono oko sebe. Bez obzira sjedi li vam neko blizu ili ne, zamislite sebe unutar staklenog zvona koje vas štiti.

Jedna stvar je skoro pa nevjerovatna: kada jednom to napravite, iznenaditi ćete se kako će brzo osoba koja vam krade energiju naći izgovor da se makne. Čim osjeti da više ne može krasti energiju, istog trena će se maknuti!

Nemojte misliti da morate biti fini i iz bilo kojeg razloga i nastaviti razgovor: ili ušutite ili samo odgovarajte što je kraće moguće. Napravite jednu od gore navedenih tehnika i samo se smješite i klimajte glavom. Čim vide da ste se ogradili, odmah prekinu komunikaciju.

Tehnike neće biti efikasne ako u sebi niste odlučili spriječiti krađu vaše energije. Ako iz bilo kojeg razloga mislite da morate nastaviti razgovor s takvom osobom, ona će to osjetiti i neće se maknuti.

Isto tako, nemojte biti žalosni ako vam se to dogodi sa nekime koga ste smatrali prijateljem ili prijateljicom, bliskom osobom. Ako je to slučaj, znajte da odnos nije bio iskren. Odnosno, možda je bio s vaše, ali s druge strane sigurno nije, bez obzira da li je ta osoba to radila na svjesnom nivou ili ne.

Sada znate kako to spriječiti. Slijedeći put kada sretnete nekog ko vas umara i iscrpljuje, znate zbog čega se to događa. Spriječite to i povucite crtu odmah.

Radi se o vašem životu i vašoj energiji i niste ju dužni nikome davati.

Dajte je osobama koje vam je vraćaju, koje to cijene, koje će poboljšati svoj vlastiti i vaš život i s kojima imate zatvoreni krug iskrenog i energetski ispravnog odnosa.

Pouzdajte se u vaše srce: ono će vam uvijek reći istinu i s njime nikada ne možete pogriješiti.

Izaberite dobre ljude i okružujte se osobama koje vas cijene i s kojima i vi i oni rastete, jer ste to zaslužili!

