Oteta kao beba: Dirljiv susret djevojke s biološkim roditeljima

Kamiyah Mobley (18) za koju je policija neki dan otkrila kako je oteta dok je bila samo nekoliko sati, stara upoznala je svoje biološke roditelje, prenosi “24sata“.

Emotivan susret organiziran je unutar policijske stanice u Južnoj Karolini gdje je u pritvoru završila otmičarka Gloria Williams (51) koja je djevojku 1998. otela iz majčinih ruku i odgojila je kao svoju.

Shanara Mobley i Craig Aiken napokon su upoznali svoju kćer, a kažu kako se nikad nisu prestali nadati da je živa. Ujedinjena porodica zajedno je provela oko sat vremena, a Aiken kaže da mu je to bio najljepši dan u životu.

Craig Aiken reunited with the daughter he named Kamiyah now called Alexis. Said meeting went very well. Told her “he loved her” pic.twitter.com/yqEyB6Sqf7

