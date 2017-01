Bijele fleke na čizmama? Bez panike! Jedna namirnica iz kuhinje rješava problem

Krivac je industrijska so koja se posipa po ulicama da otopi led. Iako nam olakšava kretanje u ovim ledenim danima, so uništava obuću. Srećom, postoji jednostavan i jeftin trik za održavanje obuće kojim možete to da izbjegnete, piše “Žena“.

Fleke od industrijske soli nisu samo estetski problem. So nagriza kožu, zbog čega će ona vremenom izblijediti, a bijele fleke mogu se trajno zadržati na obući, posebno ukoliko (kao i većina) nosite crne ili braon čizme.

Ipak, ukoliko u kuhinji imate alkoholno sirće, ne morate da brinete. Ova namirnica najbolje uklanja so sa cipela i čizama i djelotvornija je od kupovnih krema i sprejeva za održavanje obuće.

Razlog je to što će sirće rastvoriti so i potpuno je ukloniti, što nije slučaj sa drugim sredstvima za održavanje obuće. Ipak, da sirće ne bi izazvalo oštećenje, nemojte ga direktno nanositi na obuću.

Šta treba da uradite?

Prvo sirće pomiješajte sa hladnom vodom, potom pamučnom krpom ili vatom polako očistite fleke na cipelama. Sirće će razgraditi so i ukloniti fleke, a vaša obuća neće biti oštećena.

loading...

Facebook komentari