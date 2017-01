Ja sam debela žena sa slike kojoj se smije cijeli internet. A ovo je PRAVA priča iza fotografije

Ovako svoju priču počinje Dženifer Knap Vilkinson, koja se našla na najvećem forumu na svijetu, Reditu, na temi “Ljudi iz Volmarta”, čuvenom trgovinskom lancu poznatog po tome što tamo zalaze ljudi u svakakvim izdanjima – od veša, preko pidžama do mnogo neobičnijih izbora, piše “Žena“.

– Najgora stvar u vezi sa ovom slikom je što ljudi misle da je na njoj prosto debela žena koja se saplela o kolica jer je previše lijena da izađe iz njih kako bi dohvatila sok.

Stvar je u tome da imam problem i zove se spondilolisteza. Zbog nje mi jedan kičmeni pršljen izlazi iz ležišta. To se dešava bilo gdje, ali najčešće na donjem djelu leđa. Ova bolest kod nekih ne izaziva nikakve simptome. Neki imaju samo bolove u leđima i nogama, neki slabije a neki nesnosne. Ali, svi imaju osjećaj slabosti zbog čega ne mogu da stoje niti hodaju. U mom slučaju, što duže stojim, to brže gubim osjećaj u nogama i na kraju padam.

Uz to sam i izuzetno gojazna, što naravno ne pomaže mojoj situaciji. Patim i od jedne mentalne bolesti od koje se branim hranom. Borim se sa sobom i nedavno sam krenula na dijetu, ali to će biti teška i užasna borba. Ova slika nastala je prije nekoliko godina i tada mi je mentalno stanje bilo užasno. Tog dana sam bila u užasnim bolovima. Bila sam slaba i mentalno stanje bilo mi je jako loše. Otišla sam da kupim namirnice za porodicu i sok za muža, jer on ga pije na litre dnevno. Istegla sam se da dohvatim sok i pala. Čula sam kikot djevojčica i vidjela svjetlost blica. Nisam se potresla jer sam navikla da mi se nepoznati ljudi podsmijavaju.

Međutim, nekoliko mjeseci kasnije, naišla sam na ovu sliku. Onda je postala viralna i uz nju su kačene svakakve izmišljene priče.

Ovo govorim jer ljudi i dalje misle da je zabavno smijati se bolesnim ljudima. Vi moju bolest ne vidite ali ona je stvarna. Zato, kada sljedeći put naiđete na sliku gdje se ljudi masovno podsmijavaju nekom, sjetite se da vi pojma nemate o njegovom životu. Vama je to bezazlena zabava, a njima ožiljak za cijeli život.

