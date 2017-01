DIDROOV EFEKT – ZAŠTO LJUDI KOMPLICIRAJU SVOJ ŽIVOT?

Prvo što je uradio jest da je kupio jarko crveno odijelo. Baš s tim događajem počele su nevolje. Pažljivo je donio kući svoje novo odijelo i skinuo s njega plašt. Odijelo je zasjalo u svoj svojoj ljepoti i skupocjenosti i zasjenilo sve ostalo što se nalazilo u skromnom Didroovom stanu. U trenutku je shvatio da su sve ostale stvari koje posjeduje sasvim obične i da svojom običnošću kvare ljepotu skupocjenog crvenog odijela. Riješio je po tom pitanju odmah nešto učini i odjurio u drugi dućan gdje je kupio skupocjeni tepih iz Damaska. Istom logikom je za samo nekoliko dana renovirao stan, kupio veliko ogledalo, fotelju, skulpture, posuđe. Sve je zamijenio novim i skupocjenim stvarima, piše “Novasvest“.

Upravo opisani slijed stvari 200 godina kasnije je prepoznat u modernom društvu i nazvan Didroovim efektom.

U posljednjih 15 godina koliko se intenzivno na razne načine bavim drugim ljudima i sobom, primijetio sam da ljudi teže jednostavnosti i miru, a rade upravo suprotno, kompliciraju, zapliću se i unose tone nemira u vlastite živote. To je isto Didroov efekt. On se ne odnosi samo na stvari, materijalno, pojavno, odnosi se i na sveukupnu kongruenciju postojanja, saglasje misli, osjećaje i djela koji svakoga dana odlikuju i oblikuju čovjeka i čine ga jedinstvenim, posebnim i vrijednim.

Koliko ste samo puta u svom okruženju čuli nekoga tko je tako odrješito i odlučno povikao: “Dosta mi je svega, idem na planinu uzgajati ovce i uživati u jednostavnom životu!”

Koliko ih je zaista otišlo? Da, o tome vam pričam.

Udobnost svakodnevnog života, utakmica u kojoj svakoga dana dokazujemo svoju vrijednost, zasluživanje ljubavi i priznanja, ograničenje prave, ali proširenje virtualne slobode su u stvari samo discipline istog adrenalinskog sporta na kojeg smo se s godinama “navukli” i na koje su nas usmjerili naši roditelji , učitelji, okolina, idoli… skoro svi.

Može se reći da smo mi opčarani i da od drveta ne vidimo šumu. Skoncentrirani na nametnute detalje života ne vidimo, ali osjećamo, da iza svega toga ima još nešto, nešto na smo prirodno pozvani – mir, ljubav, radost koji su u stvari život.

Kako dalje? Vrijeme prolazi, panika raste …

Prvi i osnovni korak jest introspekcija, samostalno ili uz stručnu pomoć koja će dati odgovor na pitanje – Što se želi prikriti, prigušiti “svjetlima pozornice” i “zvukovima izobilja”?

Drugo pitanje je – Zašto se to čini?

Tko dođe do ova dva odgovora prešao je pola puta povratka sebi.

Evo još nekoliko stvari koje možete učiniti kako biste u svom životu slušali tonove koje želite, a ne šum i buku.

Smanjite izlaganje sebe prilikama u kojima nezaustavljivo klimate glavom i ponavljate “da, da, da, da”. Nemojte ići baš na svaki prijem i sastanak gdje će vam ponuditi neki novi projekt, jer i ovako ih imate toliko da vas glava boli. Nemojte preuzimati na sebe tuđe obveze koje oni nehajno nisu završili. Budite kao Odisej koji se vezao za jarbol da ne bi podlegao pjesmi sirena koje su ga mamile u pogibelj. Ako ne znate što hoćete, onda brzo saznajte što nećete, to je jako dobar početak.

Preporučuješ da se ne mijenjam nego da ostanem ista osoba?!?! Da, možete se i to upitati. Ja sam couch, a ne doktor Viktor Frankenstein. Moj zadatak je da vam pomognem da se vratite sebi kako biste uopće znali kamo želite ići. Kada bih s oduševljenjem reagirao na sve ideje, ciljeve i zamisli svojih klijenata koje iznesu na prvom sastanku, slobodno bih mogao otvoriti serijsku proizvodnju visoko frustriranih žrtava Didroovog efekta. Ja to ne želim.

Michael Jordan je kao mali vježbao hodanje u jednoj sobi u skromnom stanu svojih roditelja. Kasnije je naučio skakati, a još kasnije je tako dobro skakao da je ostavljao dojam da leti. On je krenuo s usavršavanjem poznatog do perfekcije i granice prelaska u nepoznato. Zatim je uvježbavao to novo do perfekcije i sve tako. Kontinuitet njegovog životnog puta ga je doveo do toga da je njegova “vrijednost” danas 1,24 milijarde dolara.

Dakle rad, disciplina, usredotočenost, kontinurani rast i razvoj odabranih potencijala su mu omogućili da “bude” da bi “imao”. O konceptu imati ili biti nekom od sljedećih prilika. Izuzetno bitna stvar u razvoju je promjena. Ona je konstantna i sveprisutna. I tu nastaje problem. Ovu istinu začuđujuće mali broj ljudi zaista razumije. Promjena jeste jedina konstanta života, ali promjena koja je kontinuirana, linearna i kongruentno (u suglasnosti) s nama, našim bićem, našom svrhom. Ako prolazite kroz tržnicu i od svega uzmete po malo, postoji realna šansa da vas zaboli trbuh.

To je promjena koja je neplanirana i stihijska. Imate osjećaj da ste svašta nešto uradili, a glava i dalje boli, osjećaj praznine ne da mira, nema radosti. Drugi primjer bi bio kada biste prošli kroz istu tu tržnicu i uzeli samo ono što vam je potrebno za napraviti ručak kakav ste zamislili. Doma ćete doći s manje stvari, ali ćete napraviti divni, ukusni ručak koji će vas razveseliti, nahraniti, dati vam energiju, ako ste ga s nekim podijelili onda ćete imati i dodatnu radost, bit ćete mirni, ispunjeni, radosni. Takvi ćete biti prijemčljiviji za svijet oko sebe i sve one ljepote koje on svakodnevno nudi. Da, tako jednostavno zaista.

Ako ste suviše fokusirani na novac, na primjer, onda radite da biste zaradili, ali radite i da pružite sebi i drugima zadovoljstvo. O čemu govorim znat će oni koji su od mene dobili neke besplatne usluge ili savjete. Na početku ljudi se pitaju zašto je to tako, jer je neuobičajeno, ali kasnije prihvate to kao normalno i svakodnevno. Radost koju ja imam kada dijelim s ljudima ne može se novcem kupiti niti platiti.

Kada vidim da ti ljudi cijene ono što im je dano, da ga koriste i da to kod njih stvara promjenu i raduje ih, onda sam još uvjereniji da sam učinio pravu stvar. Ista logika može se primijeniti na sve u životu. Ako kupujete nešto, kupite tek kada se iste ili slične stvari koju posjedujete polovnu, riješite tako što ćete je dati nekome kome je potrebna. Ja sam svoj prvi auto poklonio kada sam zaradio da kupim bolji. Ne morate poklanjati automobile ali probajte, vidjet ćete da radi i da stvara osjećaje koji su jedinstveni, duboki, uzbudljivi.

Pravite spiskove. Ovo je sjajna metoda kako za kupovinu tako i za sve ostalo u životu. Ja sam i dan danas, pored svih IT gadgeta koje posjedujem vatreni zaljubljenik u prazan list papira A4 formata. Kada razmišljam o svom poslu ja crtam. Crtam shemu stranice, crtam odnose s klijentima, crtam planove za razvoj. Imam kutije pune crteža. U mojim kutijama crteži “razgovaraju”, zuje kao vrijedne pčele u košnici i stvaraju med mudrosti. Ne, pretjerao sam malo. Nema tu nikakve mudrosti zaista. Ideje su daleko bistrije kada odleže, s vremenom dobivaju pravu vrijednost, nekima raste, a nekima opada. Ne morate vi crtati i imati “kutije košnice”, možete pisati dnevnik. To je sasvim dobar način da shvatite i doživite sebe u odnosu na pitanje – Što ja hoću? Kamo ja idem? Koja je moja svrha?

Prestanite željeti. Ako do sada nisam uništio svoju couching karijeru, ovo je vjerojatno trenutak kada će se to dogoditi. Odmah da se razumijemo, ja nisam guru s Istoka niti vjerujem u to da čovjek može živjeti kvalitetno ukoliko nema želje i potrebu da se mijenja. Ovo se prije svega odnosi na vezivanje svoje sudbine za ishod želja. Ljudi prečesto znaju reći – “Eh da imam više novca, eh da mi je mladost, eh da mogu kupiti auto”. Takvi ljudi nikada neće biti sretni. Ja sam svoju prvu veliku želju ostvario kada sam prestao željeti i počeo raditi na ostvarenju i uživati u tom radu. Ostvarenje želje je došlo kao posljedica moje strasti koju sam odživio u međuvremenu.

I na kraju, nije dovoljno znati životne mudrosti, važno je razumjeti ih i prepoznati ih u praktičnom životu. Želim vam svima da imate manje, kako bi imali više!

