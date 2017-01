Zašto treba opraštati čak i onima koji to ne zaslužuju

Čak, i kada čovjek zamoli da mu oprostimo, mi svejedno pamtimo šta je on učinio. Mi nosimo prtljag onih, koji su nas povrijedili, cijeli život. I nakon svake pogrešne osobe ovaj teret postaje sve veći i veći, toliko da nam smeta da živimo, piše “Uspešna žena“.

Ali, ima i onih koji umiju opraštati čak i onima koji to ne zaslužuju, jer znaju da:

To pomaže krenuti dalje.

Nepraštanje – znači pamtiti uvrede, prezir i nezadovoljstvo. To znači držati u sebi bol. Mi stalno vrtimo u svojoj glavi scenario onih događaja, koji su nas povrijedili. Iznova i iznova, umjesto da se fokusiramo na prijatnije perspektive.



Oproštaj je, prije svega, potreban vama

U tome je suština. Mislimo da se oproštaj tiče druge osobe. Da skine kamen sa duše. Ali, zapravo, oproštaj je važan za vas same. Ako ne oprostite, nećete moći da se krećete dalje. Vi opraštate da bi otpustili, i da ne biste živjeli u prošlosti.

Oproštaj mora biti za sve.

Ne samo za one koji su se izvinili. U suprotnom, u čemu je smisao opraštanja? Jaki ljudi opraštaju čak i onima, koji to ne zaslužuju. Ako se to ne desi, vaša potisnuta ljutnja odraziće se na druge ljude oko vas, postaće vaša trauma i kompleks, nepovjerenje u ljude.

Oprostiti znači otpustiti.

Samo oprostivši, vi ćete se pomiriti sa prošlošću tako, da ona ne ometa vašu budućnost. Kada otpustate prošlost i bivši bol, vi oslobađate mjesto za nove emocije i osjećanja.

Praštanje ne znači da morate biti prijatelji sa onima koji su vam nanijeli bol. Vi, jednostavno, razumijete da su oni ostavili trag, i sada ćete živjeti sa takvim ožiljkom. Prestaćete čekati čovjeka koji vas je slomio, da bi on vratio sve „kako je bilo“. Počećete liječiti rane, nezavisno od toga hoće li ožiljci ostati. Nastavite živjeti dalje sa svojim ožiljcima.

Praštanje nije trijumf nepravde. Riječ je o stvaranju sopstvene pravednosti, sopstvene karme i sudbine. Suština je u tome da se ponovo stane na svoje noge, i odlučiti ne biti nesrećnim zbog prošlosti.

Praštanje je razumijevanje toga da vaši ožiljci neće određivati vašu budućnost. Praštanje ne znači da se predajete. Ono znači da ste spremni sakupiti snagu i krenuti dalje.

