Puder i soda bikarbona ubijaju neprijatne mirise nogu

U borbi protiv neugodnog mirisa nogu najvažnije je da se promijeni obuća i da se nosi ona napravljena isključivo od prirodnih materijala. Takođe, poželjno je imati više pari sezonske obuće, jer ako svaki dan obuvate iste čizme, koje ne stignu da se osuše od vlage, čak i u onima od kože brzo će se pojaviti neprijatan miris. Pojačajte uz to i higijenu stopala, nosite isključivo pamučne čarape, koristite mirisne kupke, pudere ili kombinacije određenih biljnih i hemijskih preparata koje možete da pripremite i sami, pišu “Nezavisne“.

LIMUN I SODA BIKARBONA – Četvrtina šoljice sode bikarbone, osam šoljica vode i sok jednog limuna pomiješajte sa mlakom vodom i namačite stopala od 15 do 20 minuta.

PUDER – Ovo je jedan od najefikasnijih i najjeftinijih preparata za neprijatne mirise nogu koji pomaže da se stopala prosuše. Efikasno smanjuje znojenje nogu u dužem vremenskom periodu i potpuno iskorjenjuje smrad nogu ako se koristi stalno. Pospite stopala talkom svaki put prije nego što obujete obuću.

SIRĆE – Dvije supene kašike jabukovog ili bilo kog drugog sirćeta pomiješajte sa vodom i natapajte stopala u rastvoru 20 minuta. Nakon ispiranja sapunom i vodom, ne zaboravite da temeljno osušite stopala i neprijatni miris će iščeznuti u roku od nekoliko dana.

BORAKS Natrijum – borat ili boraks je dezinfekciono sredstvo koje se često koristi za tretman nogu, zbog njegove sposobnosti da ubija bakterije koje se hrane znojem i da na taj način eliminiše neprijatan miris. Pospite unutrašnjost cipela prahom natrijum – borata 15 do 20 minuta prije nego što ih obujete. Nemojte nositi cipele dok je prah u njima, prije obuvanja treba očistiti unutrašnjost obuće.

KUPKA OD RUZMARINA I ŽALFIJE – Kašičicu suhog ruzmarina i pola kašičice suhe žalfije stavite u lavor sa vrelom vodom. Ostavite da se malo rashladi i namačite stopala dva puta dnevno po pola sata.

CRNI ČAJ – Taninska kiselina iz crnog čaja pomaže u iskorjenjivanju bakterija i zatvara pore, što dovodi do smanjenog znojenja, čime se spriječava nastanak neprijatnog mirisa nogu. Dvije kesice crnog čaja skuhajte u dve do tri čaše vode. Dodajte ovu vodu u lavor napunjen običnom vodom. Natapajte noge u ovom rastvoru 15 do 20 minuta, a zatim ih dobro osušite.

