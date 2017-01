Ovi znakovi pokazuju da niste se*sualno kompatibilni!

1. Se*s gotovo nikad nije spontan

U dužim vezama nekad nestane spontanosti i to je veliki problem. No, problem je ako je tako od samog početka i ako partneri ne rade na tome da održavaju strast. Ako se pitate što je to međusobno zavođenje, vrijeme je da pod hitno poradite na tome, piše “Story“.

Neprilagođeni libido

Za partnere to može biti poprilično frustrirajuće. Primjerice, on želi seksualni odnos pet puta sedmično, dok je vama sasvim u redu dva puta sedmično. U ovom priči niko nije zadovoljan i uvijek se neko mora prilagoditi.

Rijetko kad ste zainteresirani za seks u isto vrijeme

Problem se javlja kada ste vi željni maženja i seksa, a on nije i obrnuto. Ako se takve situacije događaju često to može izazvati poprilično nezadovoljstvo u ljubavnom odnosu.

Ne postoji poza u kojoj oboje uživate

Ma koliko vam se to čini neobično, ali jako je bitno da oboje uživate u sličnim stvarima u seksu. U suprutnom ako ne volite iste poze, u bilo kojem trenutku za vrijeme seksa, jedno od vas dvoje ne uživa.



Ne možete više zamisliti se*s bez upaljenog televizora

U redu je ako je televizor upaljen zbog filmova za odrasle kojim želite malo ‘začiniti’ stvari, ali nikako nije dobro ako se umjesto toga na televiziji prikazuje utakmica ili serija. Što brže zagasite televizor.

