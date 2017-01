Običaji ukrašavanja jelke

Ipak, prvi dokazi o ukrašavanju jelke potiču iz XI vijeka, kada se ona u Njemačkoj kitila crvenim jabukama, kolačićima, orasima i svijećama. Ovaj ritual se jako brzo proširio i na druge zemlje, koje su smišljale svoje načine kićenja. Danas se jelka tokom novogodišnjih i božićnih praznika kiti u cijelom svijetu, korištenjem različitih metoda i ukrasa.

Upotreba kugli vezuje se za legendu o duvaču stakla, koji nije imao novca da kupi kolačiće za jelku pa je umjesto njih napravio male staklene kuglice. Njegov izum se dopao mušterijama, zbog čega je na ovom ukrasu jako brzo zaradio mnogo novca. Međutim, inovacije ni danas ne prestaju. Čini se kao da skoro svaki dom ima poseban način ukrašavanja jelke.

Prilikom biranja i ukrašavanja, sve ima svoju simboliku. Recimo, jele nisu slučajno odabrane, one se koriste jer se radujemo zelenilu koje će nastupiti nakon zime. Zimzelene biljke predstavljaju besmrtnost i vječni život, koji se odupire zlim duhovima zime.

Za sve one koji uživaju u ukrašavanju životnog prostora i kićenju novogodišnje jelke, kompanija m:tel pokrenula je takmičenje za izbor miss praznika. Naime, ako u svom domu imate praznično drvce kojim se ponosite, a uz to ste korisnik mreže Instagram, fotografišite svoju jelku i zapratite profil kompanije m:tel – @mtelbh. Zatim fotografiju postavite na svoj otvoren nalog uz hashtagove #mtelbh i #DrvcePrijateljstva, čime učestvujete u takmičenju za najljepšu jelku. Prijave možete slati sve do 15. januara, nakon čega će stručni žiri odabrati pobjednika i dodijeliti mu tablet Alcatel Pixi 8 WiFi.

Ukoliko biste voljeli učestovati u ovom takmičenju, ali vam nedostaje inspiracije za ukrašavanje jelke, u galeriji vam donosimo nekoliko fotografija neobičnih načina kićenja prazničnog drvca.

