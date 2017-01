Evo zbog čega žena VOLE STARIJE muškarce…

Poznato je da su žene zrelije od muškaraca svoje generacije i upravo zbog toga su, nekako, oduvijek birale starije.

Kako prenosi “Woman's Health magazin”, na osnovu ankete koja je sprovedena, a u kojoj su govorile žene o prednostima veze sa starijim muškarcima, može se donijeti zaključak da ljepša polovina osjeća veću sigurnost kada je mlađa – kako zbog životnog iskustva njenog izabranika, tako i zbog finansijske stabilnosti, prenosi “Dnevno“.

U nastavku možete pročitati priče žena koje su u vezi sa muškarcima starijim najmanje 10 godina:

Debora (34):

„Smatram kako 15 godina razlike između nas ne predstavlja problem. Prešla sam dvadesetu, godine više nisu bitne. Uprkos razlici u godinama, imamo mnogo zajedničkih tema, a životi su nam poprilično slični. Ukoliko ne spomenem razliku od 15 godina, niko i ne primijeti. On odlično izgleda i još uvijek ima svoju kosu.”

Kara (21):

“Imam 21 godinu, a on 33. Završavam fakultet i živim u malom stanu, a on je direktor i ima svoju kuću. Nemamo ništa zajedničko, ali upravo je to ono što mi odgovara. Drugačiji je od mojih vršnjaka, zreliji je i trudi se da i mene nauči da zrelo razmišljam – da se fokusiram na fakultet i karijeru. On me voli jer sam mlada i održavam našu vezu pozitivnom energijom.”

Ešli (23):

“Iako je mnogo stariji od mene, upravo se zbog toga osjećam sigurnije i ugodnije. Kada sam izlazila sa momcima svojih godina morala sam da plaćam sve, ili smo dijelili troškove. Sa svojim sadašnjim momkom čak i ne nosim novčanik kada izađemo.”

Krista (25):

“Protivila sam se njegovom udvaranju u početku, budući da je stariji od mene 11 godina. Imala sam osjećaj da bi to izgledalo kao da izlazim sa svojim ocem, ali ubrzo smo se sprijateljili, a kasnije postali i više od prijatelja. Zajedno smo već dvije godine i sve ide odlično. Jedini problem je što nas ljudi čudno gledaju kada razmijenjujemo nježnosti u javnosti.”

Meri (33):

“U vezi sam sa čovjekom koji je 20 godina stariji od mene i jedna od njegovih glavnih prednosti, moram biti iskrena, jeste njegov novac. Međutim, on nije vrsta osobe koja novac troši na gluposti, trudio se tokom života i zaradio. Volim tu sigurnost koju mi pruža.”

Džeki (31):

“Moj savjet svima jeste da nađu starijeg muškarca. Volim starije jer je sa njima jednostavnije, nema toliko drame. Moj momak je stariji od mene 10 godina, iskren je i kaže sve što misli.“

