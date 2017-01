JEZIVO: Ova žena ležala je osam dana kraj mrtvog vjerenika

Ne osjećam bol. Istovremeno sam izvan svog tijela i u blizini svog tijela.

Otišla sam, ali sam prisutna. Potpuno se predajem. Drveću, lišću, cvrčcima, mravima. Ili se smrti predajem?” Tim riječima Anet Herfkens opisuje svoje trenutke pred sigurnu smrt u zadnjim danima boravka u džungli. Osam dana provela je u vijetnamskim džunglama nakon pada njenog aviona. Jedina je preživjela. U nedelju, 14. novembra 1992. godine, Anet i njen vjerenik Wiljem van der Pas sjeli su na let iz Saigona prema odmaralištu na obali Južnokineskog mora, piše “Express“.

13 godina bili su skupa, prava romantična priča o ljubavi sa fakulteta kojoj se ispriječio posao. Oboje su bili bankari i samo srećom su se mogli sresti i družiti nekoliko dana.

Anet je bila uzbuđena. Napokon će se moći družiti na miru, ali istovremeno je bila zabrinuta zbog aviona kojim će putovati. “Zar ne možemo ići autom?”, pitala je Wiljema.

“Džungla je gusta, a put grozna. Danima bi putovali i dok dođemo morali bismo ići nazad”, odgovorio je Wiljem, piše Anet u svojoj knjizi “Turbulencija”.

Pedeset minuta nakon polijetanja osjetili su veliki pad. Wiljem je bio zabrinut, ali Anet je pokušavala da ga smiri. U tom trenutku avion je ponovno pao. Neko je vrisnuo i svijet se smračio. “Ne sjećam se šta se dogodilo, ali pretpostavljam da sam se odbijala od svega u kabini. Vjerovatno sam bila jedina koja nije bila privezana. Probudila sam se nakon četiri ili pet sati. Vidjela sam Wiljema još uvijek privezanog u sjedištu. Bio je nasmiješen, ali mrtav. Pojas mu je slomio rebra i probio pluća”, piše Anet. Vjerovatno zbog šoka zaboravila je kako je uopšte izišla iz aviona. Jedino čega se sjeća je pocijepane odijeće i plavkaste kosti što je štrčala iz njene potkoljenice.

Tada nije znala, ali kukovi su joj bili polomljeni, jedno plućno krilo joj je kolabiralo i vilica je bila teško povrijeđena. Nakon nekoliko dana dobila je gangrenu u nožnim prstima. Danima je slušala jauke i uzdahe ljudi zarobljenih u avionu. Jedan Vijetnamac je takođe preživio pad aviona.

“Ne brini se. Doći će po nas”, govorio joj je on. Samo nekoliko sati kasnije, umro je i on. Jauci su prestali i Anet je ostala sama u nepreglednoj vijetnamskoj džungli. “Odlučila sam da ću sedam dana provesti na jednom mjestu. Ako me do tad niko ne pronađe, idem u džunglu tražiti hranu”, odlučno je razmišljala Annete iako je bila svijesna da može samo puzati i da je traženje hrane velika želja, ali ne i stvarnost.

Iznenada, pucketanje grančica prenulo ju je iz svojevrsnog transa. Vidjela je muškarca u narandžaastoj odjeći. “Možeš li mi pomoći?”, gotovo panično govorila je Anet. Nekoliko trenutaka je samo gledao u nju i onda je nestao. Ispostavilo se da je on bio jedan od lokalnih policajaca koji su tražili olupinu aviona. Isprva je mislio i da je vidio duha zato što nikad prije nije vidio bjelkinju.

Anet je spašena nakon 8 dana bez hrane i sa tek nekoliko kapi vode. Mjesecima se oporavljala, ali uspješno se vratila normalnom životu. Koliko normalan može biti život nakon takve katastrofe. Uzrok pada aviona nikad nije otkriven. Ni samo spasavanje nije dobro prošlo. Jedan od helikoptera koji su prevozili spasitelje preko nepreglednih prašuma Vijetnama pao je i svih osam putnika i članova posade je poginulo.

