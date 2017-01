TO ŠTO STE SE UDALE, NE ZNAČI DA STE NEŠTO POSTIGLE

Jasno mi je zašto je to bilo tako u pedesetima, kada su žene bile uglavnom domaćice i naravno težile ka tome da se udaju i budu nečija žena. Ali, danas, u 21. vijeku kada su žene uspješne karijeristice, neovisne i samostalne, zar danas da kažemo da je najviše što su mogle udati se? A to nije samo stvar udaje i njene proslave, nego i čitavog lanca događaja ranije. Uvijek naglašavamo više emotivni život i privatne odnose žena, uprkos tome što su se ostvarile na drugim poljima. Pitanja poput onoga kad ćeš se udati još uvijek imaju i smisla i prostora u društvu u kojem živimo, dok pitanje o karijeri nije pitanje. Zar je ko mislio napredovati? piše “LolaMagazin“.

Smatram da to ne spada u nikakvu kategoriju životnih ostvarenja, jer zašto ne slavimo jednako i poslovne uspjehe, diplomiranja, ali i druga ostvarenja?

Međutim, ne mogu se ljutiti na druge, kada i sama to radim. Svaki put gledam prste na ruci ne bih li ugledala prsten i procijenila je li žena udata, majka ili “samo radi”. Još uvijek je žena prepoznatljiva po prezimenu muškarca više nego po svojoj karijeri i životu. Ne uvijek, ali u većini slučajeva. Samo zato što je to dozvolila. Ali po čemu je to brak ostvarenje? Realno za njegovo sklapanje vam ne treba ni mozak ni vozačka dozvola, a ni neke posebne vještine. Dovoljno je imati nekoga ko vas želi oženiti i eto ga. Dok za završetak školovanja, razvoj karijere i opšti uspjeh treba sve navedeno.

Ne kažem da bismo trebali omalovažavati brak kao instituciju i govoriti da je nebitan, ali definitivno bismo trebali promijeniti perspektivu. Prosto jednostavno. Bez obzira na to što ste pronašle svoju srodnu dušu, rekle da i vjenčale se, ne zaboravite na uspjehe žena koje vas okružuju. One zaslužuju vašu podršku, divljenje i komentare, jer su uspjele. Udati se može svako, ali ostati u braku decenijama i ne baš. Zato vas molim da prije nego kažete DA, ostvarite sebe na drugim poljima i budete srećne radi toga. To je životno ostvarenje.

tekst: SARA VELAGA

