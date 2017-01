Za Djevice i Jarce januar će biti komplikovan

Vaše nesigurnosti će u ovom mjesecu doći do izražaja i zato se pripazite, jer oni koji vam žele loše mogu to da iskoriste. Izbjegavajte porodične svađe i ne dozvolite provokacijama bližnjih da dopru do vas.

U prvoj polovini januara Jarca će sačekati veliki finansijski problemi, i ovo je dobar period da razmislite šta su vam prioriteti i da prestanete da bacate novac na gluposti. Na poslu su moguće turbulencije. Onaj kolega kojeg ste više puta iskoristili, to može u januaru debelo da vam naplati, piše “Blic”.

Zdravlje je dobro. Na ljubavnom planu je mirno sve do pred kraj mjeseca kada može doći do žestoke svađe, kod nekih i do raskida. Slobodni u januaru neće imati priliku da nađu partnera. Više sreće sljedećeg mjeseca.

