Ujak godine zbog susreta sa tek rođenom sestričinom – Došao u bolnicu u odijelu da ostavi dobar utisak

Osamnaestogodišnji Grant Kesler iz Ohaja želeo je da izgleda otmeno na prvom susretu sa tek rođenom kćerkom svoje sestre Olivije, pa je u bolnicu došao u odijelu sa kravatom, piše “N1“.

Dirnuta gestom svog brata, Grantova starija sestra Ajris, slikala ga je i podelila tu fotografiju na Tviteru sa natpisom: “Moja sestra treba da se porodi, a moj brat došao je u bolnicu u odijelu jer je prvi utisak važan“.

Tvit je privukao pažnju velikog broja korisnika te društvene mreže, dobio je 430.000 lajkova, a fotografiju je podijelilo 130.000 ljudi, prenio je Dejli mejl.

my sister is about to have a baby and my brother showed up to the hospital in a suit because "first impressions matter" pic.twitter.com/KtNV4mvnDU

— iris kessler (@Iris_Elisabeth_) January 3, 2017