Iscjelitelj Meki Torabi novi uposlenik KCUS-a?

Zbog toga je uprava ove ustanove, na čelu sa Sebijom Izetbegović, odlučila da angažuje svjetski priznatog doktora Mekija Torabija, piše “Karakter“…

“Meki je savršen za KCUS. On će mijenjati većinu doktora te će svojim alternativnim metodama pomoći našim pacijentima da što prije ozdrave, a pored toga ćemo imati ekonomsku korist od njegovog rada. Umjesto pet-šest bezobrazno velikih plata koje su imali naši doktori, sada ćemo plaćati samo Mekija i još uz to uzimati procenat od prodaje vode. KCUS će nakon dugo godina stati na noge te će svoju uslugu podići na najviši mogući(Božiji) nivo i još uz to ćemo biti ekonomični”, sa oduševljenjem priča Sebija Izetbegović.

Oduševljenje ovom odlukom nisu krili ni građani Sarajeva.

“Sjećam se kao da je jučer bilo kada sam sedam sati čekala ispred Zetre da vidim Mekija. Čim sam ušla i kupila vodu od pet konvertibilnih maraka odmah je bol u stomaku prestala te sam kasnijim pretragama saznala da se čir u potpunosti povukao. On je pravo riješenje za naš grad”, sa suzama radosnicama nam je ispričala žena koja već čeka u redu ispred KCUS-a da posjeti Mekija.

Ovim potezom jedino nisu zadovoljni ostali uposlenici KCUS-a koji se boje da bi i oni mogli ostati bez posla. Da li je taj strah opravdan, saznaćemo u narednim mjesecima.

NAPOMENA: Tekst je satiričnog karaktera i svaka sličnost sa stvarnim likovima i događajima je slučajna i nenamjerna!

loading...

Facebook komentari